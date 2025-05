Il 5 maggio si celebra la Giornata Internazionale dell’Ostetrica, una mostra e incontri con le professioniste che si occupano della salute delle donne

Nella Giornata Internazionale dell’Ostetrica, 5 maggio 2025, le Ostetriche savonesi saranno in Piazza Sisto IV e nell'atrio del Comune di Savona dalle 10 alle 18 con due eventi

Il primo è una mostra fogorafica dal titolo “Midwives: critical in every crisis", su come le ostetriche partecipano in momenti di crisi, sempre più frequenti: un itinerario attraverso le attività delle nostre ostetriche in missione umanitaria durante le crisi , attimi di formazione , di sostegno , di nascita e di nutrizione attraverso gli occhi delle ostetriche.

Inoltre le ostetriche saranno disponibili per rispondere alle domande sui temi che affrontano quotidianamente: prevenzione, gravidanza, nascita, allattamento, post- partum, pavimento pelvico, violenza sulle donne, punti nascita.

La giornata Internazionale nasce dall’iniziativa dell’ International Confederation of Midwives che attualmente rappresenta oltre 136 associazioni di ostetriche in 117 paesi, più di un milione di ostetriche in tutto il mondo.