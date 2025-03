Loano, i ritardi nei lavori di asfaltatura dell'Aurelia al confine con Pietra mandano in tilt il traffico

"Qualcuno si sta rendendo conto della vergognosa situazione della viabilità a Loano? - si chiedono dal gruppo di minoranza 'Nuova Grande Loano' - Possibile che non si riesca a programmare i cantieri in modo da non paralizzare una città? Possibile che si indica un orario per le lavorazioni, non ci sia nessuno in grado di farlo rispettare? Possibile che nessuno sia a gestire le rotonde con Piazza Valerga chiusa, Viale Libia che non si capisce se è aperta o se chiusa? Non si può rendere la vita dei cittadini cosi impossibile".