Raccolta differenziata a Savona, da lunedì prossimo i "cassonetti intelligenti" funzioneranno con la scheda

A partire da lunedì 12 maggio verrà attivato l'accesso controllato delle isole ecologiche, i cosiddetti "cassonetti intelligenti" a caricamento verticale posizionate da Sea-S in parte del centro città a uso delle utenze domestiche e di quelle “non domestiche assimilate” (ad esempio gli uffici).

Fino al 12 maggio i nuovi cassonetti rimarranno accessibili liberamente per dare modo ai cittadini di prendere confidenza con il nuovo sistema, ma dal 12 maggio saranno informatizzati, dunque si apriranno soltanto con tessera magnetica.

E' quanto viene riportato nell'ordinanza emessa questa mattina dal sindaco di Savona Marco Russo nella quale si riepiloga in maniera dettagliata il funzionamento della raccolta nel centro sia per quanto riguarda la corretta separazione dei rifiuti sia per quanto riguarda le nuove modalità di conferimento.

Per le altre zone di Savona l’ordinanza rinvia ad analoghe disposizioni che verranno emesse in prossimità della data di inizio nelle restante parti della città, a conclusione delle verifiche, delle analisi e delle definizioni organizzative di dettaglio per le singole utenze.

Come funziona la raccolta

E' uguale in tutta la città per quanto riguarda la modalità di separazione dei rifiuti e la dotazione annuale di sacchetti distribuiti da Sea-S .Ogni utenza cittadina, si ricorda infatti nell'ordinanza, è stata dotata da Sea-S della medesima fornitura annuale di sacchetti associati alla singola utenza e identificabili tramite un codice a barre.

Il numero dei sacchetti distribuito ai cittadini è stato calcolato in base alla produzione media annua di rifiuti del singolo nucleo e al numero di ritiri che gli operatori Sea-S effettuano nella settimana. I rifiuti devono essere conferiti esclusivamente tramite i sacchetti distribuiti da Sea-S.

L'Amministrazione invita i cittadini che non hanno ancora provveduto a ritirare le tessere magnetiche e i sacchetti a recarsi presso il punto ritiro di Legino in via Pietragrossa, ex campo CSI, aperto dal lunedì al sabato dalle 10 alle 19 e la domenica dalle 8.30 alle 14.30.

Si ricorda che dal 26 aprile, infatti, il Palaseas di piazza del Popolo è solo punto di incontri informativi e non più di distribuzione kit e sacchetti.

Il provvedimento ricorda anche che la dotazione di sacchetti data da Sea-S è stata determinata considerando la seguente frequenza di conferimento– frazione organica (umido): 3 volte alla settimana– carta e cartone: 2 volte a settimana– plastica e metalli: 2 volte a settimana– secco residuo: 2 volte a settimana.

Per garantire il corretto funzionamento del servizio e il decoro urbano il provvedimento vieta:– di utilizzare sacchetti neri o non assegnati all’utenza (tranne per il caso dell’umido, per il quale è sufficiente che il sacchetto sia di tipo biodegradabile)– di abbandonare rifiuti su suolo pubblico o nei pressi delle isole ecologiche– di usare i cestini stradali per rifiuti domestici– di danneggiare o manomettere le attrezzature– di conferire rifiuti non ridotti di volume o pericolosi.

Per quanto riguarda i rifiuti ingombranti, l'ordinanza ricorda quanto è già previsto oggi: non si possono abbandonare per strada o vicino ai cassonetti, ma vanno smaltiti portandoli al Centro di Raccolta Comunale oppure prenotando il ritiro gratuito presso il tuo domicilio oppure portandoli presso la stazione ecologica mobile.

Cosa cambia per le utenze non domestiche

Il 15 aprile 2024 Sea-S ha avviato per i grandi produttori di rifiuti il nuovo servizio porta a porta con lo scopo di migliorare il recupero delle frazioni differenziate di cartone, imballaggi in plastica, organico e vetro.

Pur restando immutato il sistema (rimangono i mastelli dedicati alle varie frazioni da posizionare in prossimità del negozio), dal 12 maggio la raccolta per questi soggetti verrà integrata con quella della carta e del secco residuo. Il personale Seas ha già provveduto a consegnare le ulteriori dotazioni necessarie. Per questi soggetti l’ordinanza specifica anche il calendario delle esposizioni.

“Con l’avvio del nuovo sistema in una parte del centro – dice l'Assessore alla Città Vivibile, Barbara Pasquali - compiamo un passaggio molto importante per la nostra città che da troppo tempo è inchiodata negli ultimi posti delle classifiche dei Comuni che riciclano. E’ importante partire e non indugiare oltre. Sea-S sta lavorando da tempo mettendo in piedi un'attività capillare sul territorio e una campagna informativa verso la cittadinanza iniziata il 19 marzo che fino ad oggi ha contato più di 50 incontri pubblici, mentre da settimane i tecnici stanno facendo sopralluoghi in città con verifiche punto per punto delle varie criticità. Per questo motivo, non sarebbe stato opportuno rinviare ulteriormente un passaggio che troppe volte è stato rimandato”.

Pasquali ricorda anche che “nel centro cittadino iniziamo adesso, mentre nelle altre zone della città è quasi alle battute finali la fase preparatoria che ha visto una lunga serie di sopralluoghi nei condomini. A tutti i residenti della città viene fornita la stessa dotazione di sacchetti necessari per conferire i rifiuti per un anno e che la loro quantità è stata calcolata per lo stesso numero di conferimenti: 3 volte l’umido, due volte la carta, la plastica e il secco. Sarà quindi fondamentale osservare con attenzione le modalità corrette di smaltimento dei rifiuti. Quella che si apre ora è una fase di rodaggio: è naturale che ci voglia un po’ di tempo per abituarsi al nuovo sistema, ma è importante che i comportamenti corretti si consolidino il prima possibile. Ma se dovessero emergere criticità, saremo pronti a intervenire per risolverle nel modo più efficace possibile”.