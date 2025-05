Savona, Vito Alfieri Fontana presenta il libro "Ero l’uomo della guerra. La mia vita da fabbricante di armi a sminatore"

Giovedì 8 maggio, alle ore 18, presso la libreria Ubik, l’Officina della Pace di Savona organizza un incontro con Vito Alfieri Fontana, che presenterà il suo libro “Ero l’uomo della guerra. La mia vita da fabbricante di armi a sminatore”(Laterza). L’evento sarà introdotto da Francesco Calabria.

Per la prima volta un ex fabbricante di armi racconta senza reticenze le due vite che ha vissuto: da fabbricante di strumenti bellici a operatore umanitario. “Ho progettato, costruito e venduto due milioni e mezzo di mine antiuomo. Ne ho tolte migliaia, per quasi vent’anni, tutte lungo la dorsale minata dei Balcani, dal Kosovo alla Serbia fino alla Bosnia, rimettendo in funzione abitazioni, scuole, fabbriche, terreni agricoli, acquedotti e stazioni ferroviarie. In queste cifre si racchiudono, simbolicamente, le due vite che ho vissuto. Dal punto di vista numerico, il bilancio è impari. Da quello della mia coscienza pure, perché il male compiuto resta. Per sempre”.