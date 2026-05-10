Adunata degli Alpini, Piana: “Risultato oltre le aspettative, Genova ha mostrato la sua maturità”

Mentre i tamburi scandiscono il passo della sfilata degli alpini che da questa mattina sta attraversando il centro di Genova, l'assessore ai Grandi Eventi della Regione Liguria Alessandro Piana plaude all’impegno e saluta l’ottima riuscita della manifestazione.

Piana non nasconde la soddisfazione per questa novantasettesima adunata nazionale e definisce il risultato andato “oltre ogni più rosea aspettativa”.

Secondo l'assessore , il successo non è stato solo organizzativo, ma profondamente umano. “Abbiamo visto una città partecipe, una città che ha abbracciato le penne nere con un calore unico”, ha commentato. Per Piana, vedere sfilare migliaia di uomini e donne è stato un momento di orgoglio nazionale che ha coinvolto l'intero capoluogo in una “simbiosi perfetta”.

Oltre al valore simbolico, Piana ha rimarcato l’impatto concreto sul territorio. L’afflusso massiccio di visitatori ha generato numeri da record per il comparto turistico: “Alberghi pieni, ristoranti che hanno lavorato tantissimo, un'immagine della nostra regione che ha fatto il giro d'Italia e non solo”. Questo indotto economico conferma Genova come meta capace di gestire grandi flussi e manifestazioni di portata internazionale.

Il successo dell'evento viene attribuito alla sinergia tra le istituzioni e il mondo del volontariato. Piana ha voluto ringraziare il Comune di Genova, l'Associazione Nazionale Alpini (ANA), le forze dell'ordine e i tantissimi volontari impegnati sul campo. "È stata una grande prova di maturità per la nostra città e per la nostra regione”, ha concluso l'assessore, promuovendo a pieni voti la macchina organizzativa ligure.