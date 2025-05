Quiliano, approvato il nuovo regolamento TARI: confermati gli sgravi per le famiglie numerose

Tra le pratiche del Consiglio comunale di Quiliano dello scorso 29 aprile, è stato approvato il nuovo Regolamento T.A.R.I. e si è preso atto del Piano Economico Finanziario, prevedendo una lieve riduzione degli aumenti rispetto al Piano Economico Finanziario approvato nel 2024.

“Sono stati confermati tutti gli sgravi previsti a favore delle famiglie numerose. Inoltre, si evidenzia che, su iniziativa del Governo, con delibera ARERA, è stata istituita una ulteriore componente perequativa, inizialmente pari a 6,00 euro per utenza, finalizzata alla copertura delle agevolazioni tariffarie per gli utenti beneficiari del bonus sociale del Governo per i rifiuti. Su questa maggiorazione imposta, i Comuni non hanno margini o facoltà di manovra sull’importo, essendo una misura di livello nazionale. Tutto il Consiglio Comunale ha espresso forte contrarietà e criticità in merito, sostenendo l’iniziativa nazionale per la modifica di questa maggiorazione, che viene portata avanti da ANCI e ALI. L’intervento di ARERA, effettuato con la delibera n. 133/2025, non permette, ad oggi, di valutare complessivamente l’applicazione della misura agevolativa oggetto del D.P.C.M. n. 24 del 2025 e, in particolare, le modalità e i contenuti dell’agevolazione stessa, rimandati a un successivo provvedimento. È necessario che il sistema applicativo della nuova misura sia noto in tutti i suoi aspetti e adeguatamente comunicato a tutti gli attori. Infine, si ribadisce l’assoluta contrarietà all’applicazione delle quote perequative in ragione della T.A.R.I. fatturata, anziché della T.A.R.I. effettivamente riscossa. Tale orientamento, espresso da ARERA in precedenti occasioni, produce una grave perdita di fiducia nel sistema regolatorio da parte dei Comuni, che risulterebbero gravati da un onere patrimoniale imposto al di fuori di qualsiasi normativa primaria di riferimento”, spiegano dall’amministrazione Isetta.

Il Consiglio comunale ha inoltre approvato il “Regolamento per la concessione e il patrocinio ad enti pubblici e soggetti privati per attività ed iniziative nei settori culturale, sportivo, sociale e turistico”, come previsto dalla normativa vigente. “È stato altresì approvato il Piano di rigenerazione urbana riferito al polo logistico della società Vernazza Autogru, con recepimento delle condizioni poste dagli organi competenti in materia di V.A.S., con il presupposto che, per la delineazione delle successive fasi di progettazione definitiva, vengano attuate le indicazioni fornite dai soggetti competenti in materia ambientale, al fine di prevenire, evitare o mitigare i potenziali effetti sull’ambiente secondo la scheda di rigenerazione urbana allegata al presente provvedimento. Con la presente delibera si conclude il procedimento di Pianificazione Urbanistica che definisce un nuovo ambito urbanistico di P.U.C.”.

“In ultimo, è stato approvato lo schema di convenzione di avvalimento tra il Commissario di Governo e il Comune di Quiliano, che crea le condizioni per la realizzazione, dopo diversi anni, dell’importante opera idraulica di completamento del Rio Pilalunga nel tratto compreso tra via Laccheri e via Magliolo. In sintesi, si prevede la realizzazione di un canale, totalmente interrato, in continuità a monte del tratto già realizzato, con lo scopo primario di raccogliere e convogliare a valle le acque meteoriche provenienti dal versante in sponda sinistra del Torrente Quiliano, che, in considerazione delle quote del terreno, non hanno la possibilità di un corretto deflusso nel Torrente in presenza di tiranti idraulici importanti, provocando frequenti allagamenti della zona. L’intervento risulta tra quelli ricompresi dalla Regione Liguria nell’elenco delle proposte di interventi prioritari per la definizione del Piano per gli interventi di mitigazione del rischio idrogeologico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, per un importo di 1.920.000 euro, coperto interamente senza previsione di cofinanziamento comunale”, concludono dall’amministrazione comunale.