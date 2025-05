Alassio In Vela: Un Esordio Scintillante con la Vela & Motori Cup

Dal 9 all’11 maggio ad Alassio un avvenimento unico, non solo per l’evento sportivo che rappresenta, ma perché è un’opportunità di incontro tra appassionati di vele storiche e di autovetture d’epoca, un nuovo appuntamento dove lifestyle, sport, cultura e impegno civico si integrano per offrire un’esperienza indimenticabile nello splendido scenario del Ponente Ligure e con una particolare attenzione dedicata ai giovani e alle famiglie, con l’happening a loro riservato domenica 11 maggio sulle vele della Flotta ‘Yacht Classic Royal Heritage’, l’ Associazione velica votata all’azione sociale ed alla formazione giovanile sui temi della sostenibilità e della professione nautica, nonché supporto ufficiale dell’ evento di Alassio.

Un appuntamento da segnare in agenda anche e soprattutto per la rilevanza delle sue ospitalità collaterali: nell'ambito dell'evento infatti, la rappresentanza della Flotta degli armatori dell'Associazione 'Yacht Classic Royal Heritage' che parteciperà all’ intero evento, in coordinamento con il CNAM, la Marina di Alassio e la Città di Alassio-Assessorato allo Sport, dedicherà, domenica 11 maggio alle 14.15 un happening divulgativo dedicato a giovani e famiglie in cui sarà ospite straordinario della Flotta il celebre velista, giornalista e fumettista Davide Besana. Un appuntamento speciale ed imperdibile.

Davide Besana, il cui progetto ‘Sailors for kids’ ha visto proprio ‘Yacht Classic RH’ come prima associazione partner, sarà presente sia nelle vesti di artista giornalista che di testimonial della sinergia fra questi due progetti. E con lui, per ‘Yacht Classic RH’ parteciperà un altro celebre amico di ‘Sailors for kids’: Lele Panzeri, noto art director, regista e autore televisivo, scrittore e navigatore.

Nella fattispecie dell'happening, dopo una visita riservata ai giovani e loro famiglie sulle barche ormeggiate della Flotta dell'Associazione 'Yacht Classic Royal Heritage’, Davide Besana, con gli armatori ed il Presidente dell’Associazione, Riccardo Ghidella, incontrerà i ragazzi sul pontile prospiciente alla Flotta. Sarà infatti qui attrezzata dall’Organizzazione un’area riservata in cui il grande Besana disegnerà live vignette e fumetti che lo aiuteranno a spiegare la vela ed alcune avventure su di essa, interagendo con ragazzi e famiglie.

Un evento per sollecitare i ragazzi (e non solo) a mettersi in gioco. Un’opportunità unica che permetterà a chi sarà presente di portare nel cuore questa esperienza.

Chi è Davide Besana?

Davide Besana, giornalista e scrittore che ha deciso di lasciare Milano per vivere di editoria, guardando il mare. È celebre in tutto il mondo velico per le sue sagaci istantanee a fumetti che descrivono sempre in modo intelligente ed ironico momenti ed emozioni della vela. Una storia unica, una vita in cui divulgazione ed educazione rivestono un ruolo di primo piano.

Quando parla del mare Davide trasmette amore ed entusiasmo: «Il mare è la mia vita e per me è gioia totale».

Cos’è Sailors for kids e quali sinergie con la Flotta di Yacht Classic RH ?

“Alassio per me è l’inizio di tutto. Nel 1976 un ragazzino magro, serissimo per nascondere l’insicurezza, viene imbarcato su un triturano di tredici metri, “Fortuna” per il trasferimento da Sestri Levante ad Alassio dove si svolge la prima edizione della settimana velica internazionale. E ci arriva dopo una notte di tempesta, per la prima volta vede i velisti famosi di cui leggeva le avventure e le barche più belle del Mediterraneo, splendide belve da regata pronte alla lotta fra le raffiche di tramontana. Tornarci cinquanta anni dopo per passare il testimone a una nuova generazione di marinai è la fine di una bellissima fiaba che si svolge sul mare”.

Qual è l’obiettivo della Flotta ‘Yacht Classic RH’ e cosa rende già grande una associazione velica cosi giovane : risponde Riccardo Ghidella, Presidente dell’Associazione ed armatore di Triboulet: “Il futuro della vela in Italia ed all’estero ed in particolare della vela classica, dipenderà anche da quanto i giovani sapranno essere coinvolti ed appassionati non solo da questo splendido sport, ma anche dal come può esser formidabile strumento di condivisione valoriale, di inclusione e anche possibile sbocco occupazionale. Saranno infatti sempre più necessarie competenze artigiane e tecniche per la gestione di una flotta in espansione di capolavori nautici che hanno ormai almeno quarant’anni. Pensiamo ad esempio alle vele del periodo IOR, nuova frontiera delle vele classiche. Questo è ottenibile se, anche nei contesti di regate e raduni, come in questa occasione del Centenario CNAM di Alassio, si offre ai giovani e famiglie la conoscenza della storia di queste barche, del loro contesto sociale e non di meno la condivisione di valori, come la centralità della persona, la sostenibilità e il rispetto del Creato. Per questo il nostro desiderio è creare una piccola Flotta per un’‘alta eredità culturale’ (‘Royal Heritage’): il nostro obiettivo è soprattutto di aggregare gli armatori e gli amanti della vela che desiderano utilizzare i velieri anche per un’azione sociale.”

Sport e socialità: Alassio inaugura una stagione all’insegna dell’inclusione.

Con la presenza della Flotta Yacht Classic RH ed il suo ospite Davide Besana, Alassio ed il CNAM proseguono un binomio di successo: dove si allena il fisico si allena la mente. Nessuno escluso: questo è il potere dello sport, la propensione naturale all’inclusione.

Quello che speriamo insieme alla Marina di Alassio e ad associazioni come la Flotta Yacht Classic è poter fare qualcosa insieme nell’ambito del progetto Alassio in Blu, varato a settembre del 2024 per le classi della scuola media secondaria e medie superiori: “Quello che ci piacerebbe sarebbe avere Besana anche nel nostro progetto Alassio in Blu varato nel 2024: l’avvicinamento dei giovani al mare in tutte le sue forme, da quella storica nel trasmettere tecniche veliche e vecchi mestieri legati al porto, a quella ambientale e sportiva è l’inizio di una rinascita ricca di valori in un contesto meraviglioso come quello del porto di Alassio”. Fabio Macheda, presidente del Consiglio Comunale di Alassio con incarico alle Politiche Scolastiche.

L'assessore allo Sport del Comune di Alassio Roberta Zucchinetti e l'assessore alle Politiche Sociali Loretta Zavaroni dichiarano: “Eventi come Vela & Motori Cup, patrocinato dall'Assessorato allo Sport del nostro Comune, dimostrano quanto, intorno allo sport — e in questo caso alla vela — possano svilupparsi e aggregarsi iniziative sociali di grande valore, con esperienze capaci di lasciare un segno positivo nella crescita dei nostri ragazzi. Ci fa quindi particolarmente piacere che una manifestazione così prestigiosa e di ampio respiro possa essere anche un’opportunità concreta di incontro e condivisione, espressione di una rete virtuosa tra associazioni, istituzioni e territorio. È un segnale forte di come, attraverso la collaborazione, possano nascere progetti importanti. In questo percorso, il Circolo Nautico Al Mare e il nostro porto Luca Ferrari si confermano non solo come simboli d’eccellenza della nostra città, ma anche come fulcri di inclusione sociale e leve strategiche per il benessere delle persone che li vivono”.

La vela insegna a vivere. E poi "la barca è una fantastica scuola di vita: non basta saper timonare, bisogna essere meteorologi, ingegneri, infermieri se si fa male qualcuno e bisogna anche saper cucinare perché sennò non si mangia..."

Gli armatori che sono interessati a partecipare alle attività per il sociale della Flotta 'Royal Heritage', durante 'Vela&Motori' e per futuri eventi, possono segnalarlo a info@yachtclassicrh.com (www.yachtclassicrh.com).