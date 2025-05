“Rosso Cina”, a Finale la riflessione in bianco e nero e a colori di Fulvio e Pietro Rosso

Verrà inaugurata venerdì 16 maggio alle ore 18, presso la Galleria dei San Giovanni di Finale Ligure, la mostra fotografica “Rosso Cina” di Fulvio e Pietro Rosso.

La mostra, inserita in un ampio calendario della galleria, ospiterà una riflessione in bianco e nero e a colori sulla Cina, vissuta in viaggio e per studio dai due autori.

Fulvio e Pietro, padre e figlio, racconteranno quanto raccolto nella città di Shanghai, Pechino e nella regione dello Yunnan, con ritratti, paesaggi e foto di ricerca, in una narrazione del popolo cinese, del suo saper vivere lo spazio pubblico e la spiritualità.

Durante l’inaugurazione, i due autori saranno presenti per condividere con i visitatori impressioni, storie e memorie legate ai viaggi che hanno ispirato il progetto. La mostra resterà visitabile fino al 7 giugno, nella sede espositiva di piazza Donatori di Sangue 10.