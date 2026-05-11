Giornate Nazionali dei Castelli: riflettori puntati su Finalborgo

Sabato 16 e domenica 17 maggio 2026 tornano in tutta Italia le Giornate Nazionali dei Castelli, la manifestazione promossa dall’Istituto Italiano dei Castelli e patrocinata dal Ministero della Cultura, che apre al pubblico numerosi siti fortificati spesso esclusi dai circuiti turistici più frequentati. In Liguria, protagonista sarà Finalborgo, uno dei borghi medievali meglio conservati e annoverato tra i Borghi più Belli d’Italia, parte del comune di Finale Ligure. Situato a levante del roccioso Capo di Caprazoppa, il territorio di Finale Ligure è costituito da tre nuclei principali: Finale Marina, con la sua passeggiata sul mare; Finalpia, più vicina alla costa; e Finalborgo, posto più all’interno e cuore storico e culturale della città. Il borgo, citato per la prima volta nel 1188 come Burgum Finarii, fu fondato da Enrico II del Carretto come capitale del suo marchesato e ricostruito nel 1451 da Giovanni I del Carretto dopo le devastazioni dei conflitti con Genova.

Finalborgo conserva tracce di un passato straordinariamente ricco, dalle incisioni rupestri ai reperti archeologici rinvenuti nelle numerose grotte del territorio, come la Caverna delle Fate, l’Arma delle Manie e le Arene Candide, testimonianze che documentano insediamenti umani già dal Paleolitico. Molti di questi reperti sono conservati nel Museo Civico, ospitato nel Complesso di Santa Caterina, che offrirà approfondimenti storici durante la visita. Le visite guidate gratuite del borgo medievale e della conferenza al chiostro di Santa Caterina si terranno sabato 16 maggio, offrendo ai partecipanti un itinerario tra architettura difensiva, vicoli storici e testimonianze archeologiche, per scoprire il patrimonio fortificato e la storia del Finalese, antica terra di confine tra i Liguri Sabazi e gli Ingauni.