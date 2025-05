“A scuola di sicurezza”, concluso il progetto per 900 studenti savonesi delle superiori

Sono stati premiati stamani, presso il Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Savona, i giovani studenti che hanno preso parte al percorso formativo e di sensibilizzazione rivolto agli studenti delle classi IV delle scuole superiori della provincia “A scuola di sicurezza”, che ha coinvolto 6 istituti per un totale di quasi 900 ragazzi di età compresa tra i 17 ed i 18 anni.

Il progetto, ideato nell’ambito del Tavolo tematico sulla sicurezza nei luoghi di lavoro istituito presso la Prefettura di Savona, ha avuto l’obiettivo di avvicinare i giovani al tema cruciale della sicurezza nei luoghi di lavoro, attraverso incontri mirati, contenuti specifici e strumenti di valutazione dell’apprendimento.

Presenti alla cerimonia la Prefettura, il Comune di Savona, l’Ufficio scolastico regionale e i rappresentanti degli enti aderenti al Tavolo tra cui Vigili del Fuoco, INAIL, ASL, Ispettorato Nazionale del Lavoro, Unione Industriali della Provincia di Savona, CGIL, CISL e UIL, oltre a studenti e docenti del Liceo Statale San Giuseppe Calasanzio di Carcare, premiati con apposita targa per aver registrato il maggior incremento delle competenze acquisite misurato attraverso i questionari on-line somministrati prima e dopo le giornate formative.

Gli incontri, che si sono svolti tra dicembre 2024 e marzo 2025, hanno visto l’intervento diretto dei rappresentanti dei diversi enti, che hanno presentato agli studenti una serie di “pillole formative” su temi fondamentali quali la sicurezza e la prevenzione nei luoghi di lavoro, il rispetto delle normative vigenti, il ruolo della contrattazione collettiva, il primo soccorso, il rischio incendio, fino ad affrontare il delicato tema della regolarità delle condizioni lavorative.

Il progetto ha rappresentato un'importante occasione di crescita per i ragazzi, che hanno potuto confrontarsi in modo diretto con professionisti del settore e sviluppare maggiore consapevolezza in vista del loro futuro ingresso nel mondo del lavoro.