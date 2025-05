Incidente in cantiere a Laigueglia: operaio sbalzato da un mezzo per la movimentazione terra, codice rosso

Questa mattina, intorno alle 11, si è verificato un grave incidente sul lavoro in un cantiere edile situato in via Concezione, a Laigueglia. Un operaio di circa 40 anni è rimasto ferito mentre era alla guida di un dumper impegnato in operazioni di movimentazione terra. Per cause ancora in fase di accertamento, il mezzo si è improvvisamente ribaltato, sbalzando l’uomo fuori dall’abitacolo.

Nell’impatto, il lavoratore ha riportato un trauma cranico e facciale, ma è rimasto cosciente durante i soccorsi. Sul posto sono intervenuti tempestivamente i sanitari della Croce Bianca di Alassio, l’automedica Sierra 2, i vigili del fuoco e il personale dell’U.O.P.S.A.L. del Distretto di Albenga, per i rilievi e gli accertamenti del caso.

L’operaio è stato trasportato in codice rosso al pronto soccorso dell’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure.