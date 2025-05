Porta a porta, il Codacons scrive al Difensore civico del Comune di Savona: "Il sistema proposto sta suscitando profondo disagio"

Codacons, sensibilizzata dal malcontento di molti cittadini, utenti del servizio di raccolta rifiuti, in sinergia con altre associazioni di consumatori, ha ritenuto opportuno rivolgersi al Difensore civico del Comune di Savona, inviando una richiesta di parere e di valutazione su quanto portato avanti dal Comune e dalla società SEA-S relativamente al nuovo sistema di raccolta differenziata spinta.

"Il sistema proposto, infatti, oltre a non essere stato discusso preventivamente con le associazioni di consumatori, come per esempio accaduto nella vicina Genova, sta suscitando profondo disagio da parte dei cittadini/utenti", si legge nella nota.

Codacons, fedele ai suoi valori di difesa dei cittadini, "vuole portare avanti questo malcontento nella volontà di arrivare a una soluzione che, pur mantenendo la necessità di una raccolta differenziata spinta, porti a una soluzione che soddisfi tutti i soggetti protagonisti di questa operazione".