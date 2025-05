Savona, incontro "Donne e gestione del denaro: consapevolezza verso l'indipendenza" , l'educazione finanziaria per l'avanzamento della condizione femminile

donne contano" il Soroptimist International Club di Savona, con il patrocinio del Comune di Savona, propone alle ore 17:00 del 16 maggio, presso la Sala rossa del Palazzo municipale, una conversazione dal titolo "Donne e gestione del denaro: consapevolezza verso l'indipendenza".



Il Soroptimist ritiene che l'educazione finanziaria rappresenti una condizione indispensabile per l'avanzamento della condizione femminile, crei opportunità per migliorare la vita professionale delle donne, l'uguaglianza di genere e la parità dei diritti, favorendo l'inclusione economica e svolgendo un'importante funzione di prevenzione della violenza economica.

relatrice è la Dottoressa Giulia Facelli, giovane consulente finanziaria che attualmente lavora presso Allianz Bank, affiancando ad una solida preparazione nel campo della consulenza finanziaria un'attenzione particolare alla pianificazione patrimoniale, e ci insegnerà come prendere decisioni più consapevoli sul nostro futuro economico