Savona ottiene la Bandiera Lilla: è il primo capoluogo di provincia a ricevere questo riconoscimento

Dopo la conferma della bandiera blu (per Fornaci e Darsena), arriva la Bandiera Lilla. Savona è il primo capoluogo di provincia italiano a ottenere la Bandiera Lilla, importante riconoscimento che premia i Comuni già dotati di un buon livello di accessibilità e inclusione e che dimostrano un concreto impegno a migliorarlo ulteriormente.

La cerimonia di consegna ufficiale si svolgerà domenica 18 maggio alle 12.30 in piazza Sisto IV, nel cuore della città, nella cornice di un evento pubblico ricco di iniziative, incontri e dimostrazioni che vuole essere una festa per tutti basata sul principio dell'inclusione e della città accogliente.

Nelle scorse settimane si è concluso il percorso di verifica dell’accessibilità che ha portato a rilevare, come accade per i migliori Comuni Lilla, una pur sempre migliorabile ma diffusa accessibilità in diversi ambiti della città (parchi gioco, impianti sportivi, aree di interesse turistico ecc.), con una particolare eccellenza per quanto riguarda l’accessibilità museale.

“Assegnare la Bandiera Lilla a una città è per me un piacere e lo è doppiamente quando si tratta della città in cui sono nato e in cui ha sede la Cooperativa Bandiera Lilla - afferma soddisfatto Roberto Bazzano, presidente dell’associazione - È un piacere ancora maggiore quando questa accessibilità si rivela superiore alla media e, grazie a una serie di progetti e innovazioni in essere, si rivela ancora in fase di miglioramento. Inoltre, il PEBA in fase di realizzazione, che tiene conto anche di molti aspetti legati al turismo, tra cui la comunicazione, rappresenta il segno di una sincera

attenzione verso un’inclusione che, partendo dal sociale, sfocia nel turismo”.

Vale la pena di sottolineare come il raggiungimento del risultato per Savona sia dovuto anche alla collaborazione con le numerose associazioni che compongono la Consulta Savonese per l’Inclusione, che ha svolto un importante ruolo nel supportare le attività di rilevazione.

"Ricevere la Bandiera Lilla rappresenta per Savona non solo un riconoscimento di valore sociale, ma anche una leva strategica per lo sviluppo turistico del nostro territorio – afferma l’assessore al Turismo Nicoletta Negro che ha seguito il percorso insieme con l'Assessore al Welfare Riccardo Viaggi – Sempre più viaggiatori scelgono le loro mete in base al livello di accessibilità e inclusione che trovano e grazie a questo riconoscimento Savona potrà proporsi come città accogliente, aperta a tutti e attenta ai bisogni di ogni persona. È un ulteriore passo per qualificare la nostra offerta turistica puntando su qualità, innovazione e sostenibilità”.

“Siamo nella fase terminale del percorso di approvazione del PEBA, il piano di eliminazione delle varie forme di barriere - afferma il Presidente della Consulta e Consigliere comunale Roberto Besio - che è stato preceduto nella sua stesura finale da un processo partecipativo con la maggior parte delle associazioni che hanno aderito alla Consulta. Il documento programmatico è concepito partendo dal concetto del design for all, facendo sì che la città sia veramente per tutti”.

Il programma dell’evento del 18 maggio: ore 10.00 – Apertura della giornata e presentazione dal palco in piazza Sisto IV; ore 10.30 – Partenza di un tour itinerante con carrozzine Genny Mobility, l’innovativo autobus a pedali di BusItaly e la sedia da mare cingolata PersonaAlVaro, fino al prolungamento (piazza Eroe dei Due Mondi) per dimostrazioni sull’accesso in acqua e sulla sabbia; ore 12.00 – Rientro in piazza Sisto IV; ore 12.30 – Consegna ufficiale della Bandiera Lilla al Comune di Savona e nomina di Simone Capelli – campione di danza in carrozzina e preparatore atletico dei Pirates 1984 – come Ambasciatore Lilla 2025; ore 13.30 – Rinfresco; ore 14.00 – Chiusura dell’evento.

Durante tutta la manifestazione sarà possibile provare mezzi di mobilità accessibile e soluzioni innovative nelle aree pedonali attorno alla piazza. Saranno presenti anche: Radio Jasper, Confcommercio Savona, Consorzio Obiettivo Spiagge, Fabio Incorvaia (testimonial Bandiera Lilla), la squadra di football Pirates 1984, la squadra savonese Speranza ASD (Marchio Bandiera Lilla Approved 2024) e numerose realtà associative del territorio.

Tutti i dettagli sull'accessibilità, e non solo, saranno presto disponibili nella pagina dedicata a Savona su www.bandieralilla.it. Per informazioni invia una mail a info@bandieralilla.it.