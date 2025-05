Tecnologia e innovazione nel settore della depurazione domestica: un focus sull’efficienza energetica e la sostenibilità

Quando si parla di efficienza energetica e di sostenibilità, è necessario approfondire anche la crescente importanza della depurazione domestica. In questo settore si alternano i continui sviluppi tecnologici e una normativa sempre più stringente, che riprende quello che è il più ampio dibattito sul diritto ambientale europeo e sulla gestione delle acque reflue urbane.

Il quadro normativo di riferimento

Il trattamento delle acque reflue, quindi, è attualmente disciplinato da una serie di normative, nazionali e comunitarie, che sono diventate sempre più stringenti nel nome della sostenibilità. In particolare, quando si parla di gestione delle acque reflue urbane è utile ricordare che si tratta di una responsabilità condivisa tra enti pubblici e cittadini.

L’adeguamento alla più recente normativa è obbligatorio, tanto che l’Italia è stata sanzionata dalla Corte di Giustizia dell’Unione Europea proprio per il mancato adeguamento alla direttiva 92/271/CE di diversi agglomerati urbani. La multa, come si può approfondire su Eunews , è di 10 milioni di euro a cui si somma un’ulteriore multa semestrale (13,7 milioni) per eventuali ulteriori ritardi.

In questo caso, si tratta di infrazioni che riguardano strutture pubbliche, ma è importante che anche i privati cittadini facciano la loro parte, soprattutto nelle zone ancora non servite dalla rete fognaria. In questi casi, infatti, vige l’obbligo di dotarsi di impianti individuali a norma, autorizzati e funzionanti.

Depurazione e innovazione tecnologica

Facendo riferimento alle ultime novità in tema di impianti di depurazione, si deve notare come in questo caso l’innovazione tecnologica abbia reso questi ultimi sempre più compatti, sostenibili e automatizzati, al fine di garantire un consumo sempre più basso.

Si tratta di impianti di depurazione per il trattamento delle acque reflue domestiche pronti a rispondere a tutte le esigenze normative in materia. Questi ultimi sono diventati anche sempre più semplici da gestire da parte dell’utente.

Un ottimo esempio è l’impianto ATLAS AT Plus, disponibile sul sito web di Dorabaltea , che punta tutto sul miglioramento delle prestazioni, oltre che sull’ottimizzazione dei consumi.

Si tratta di un aspetto importante perché uno degli obiettivi da perseguire è proprio quello dell’efficienza energetica.

In questo caso, valutare il risparmio idrico, l’automazione dei cicli di trattamento, la qualità dei materiali diventa fondamentale, così come lo è la sostenibilità, che deve essere garantita anche nel lungo periodo.

Si pensi, ad esempio, che l’acqua depurata attraverso questi sistemi di ultima generazione può successivamente essere utilizzata per usi non potabili, come l’irrigazione.

Il tutto permette di dare un vero e proprio boost all’economia circolare domestica di cui tanto si parla.

Gli incentivi fiscali

Anche nel 2025 sono previsti degli incentivi fiscali per chi decide di installare o adeguare degli impianti di depurazione domestica. In particolare, si può fare riferimento al Bonus Ristrutturazioni - che prevede una detrazione del 50% fino a un massimo di 96 mila euro - al Bonus Acqua Potabile e all’Ecobonus. Si tratta di incentivi pensati proprio per favorire la sostenibilità ambientale e l’efficienza energetica in tutte le abitazioni.















