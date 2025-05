Legge 3 sul sovraindebitamento: cos'è e come utilizzarla

Per offrire una soluzione a queste difficoltà, è stata introdotta la Legge 3/2012, nota anche come "Legge salva suicidi", che consente ai soggetti non fallibili di affrontare i debiti tramite percorsi regolamentati e sostenibili.

Il portale online Rimborsiamo si propone come punto di riferimento per chi desidera comprendere cos'è e come funziona la Legge 3 sul sovraindebitamento, offrendo consulenze specializzate e supporto nella gestione delle pratiche.

Cos'è la Legge 3/2012 sul sovraindebitamento

La Legge 3/2012 è stata istituita per offrire una soluzione legale e sostenibile alle persone fisiche e ai piccoli operatori economici che non possono accedere al fallimento, ma si trovano in uno stato di difficoltà finanziaria.

Per "sovraindebitamento" si intende la condizione in cui un soggetto non riesce a far fronte in modo regolare alle proprie obbligazioni a causa di un eccessivo carico debitorio, in rapporto al patrimonio e al reddito disponibile.

La normativa permette quindi di accedere a un percorso che, sotto la supervisione del tribunale, consente di riorganizzare la posizione debitoria in modo proporzionato e gestibile.

Chi può accedere alla Legge 3/2012

La legge si rivolge a soggetti cosiddetti "non fallibili", ovvero a chi, per legge, non può essere assoggettato a procedure concorsuali come il fallimento. Ne fanno parte i consumatori, ovvero le persone fisiche con debiti di natura personale e familiare, i piccoli imprenditori che non superano i limiti dimensionali previsti dalla normativa fallimentare, i lavoratori autonomi e professionisti iscritti a un albo, nonché gli imprenditori agricoli.

Anche le start-up innovative possono accedere alla procedura, se rientrano nei parametri previsti.Fondamentale è che il debitore sia considerato meritevole, ovvero non abbia contratto i debiti in modo consapevolmente imprudente o fraudolento, e che non abbia già usufruito di una procedura simile nei cinque anni precedenti.

Le tre procedure previste dalla Legge 3

Le vie previste dalla Legge 3/2012 per risolvere le situazioni di sovraindebitamento sono tre. Il piano del consumatore è rivolto esclusivamente ai consumatori e consente di sottoporre al giudice una proposta per la gestione dei debiti, senza dover ottenere l'approvazione dei creditori. Questo strumento è particolarmente utile per chi ha una situazione reddituale stabile ma sproporzionata rispetto ai debiti contratti.

L'accordo con i creditori coinvolge invece direttamente i soggetti ai quali si devono le somme. In questo caso, è necessaria la loro approvazione, purché venga raggiunto almeno il 60% del totale dei crediti.

Infine, la liquidazione del patrimonio rappresenta la scelta più drastica ma talvolta inevitabile: consiste nella vendita controllata dei beni del debitore, destinata a soddisfare i creditori. Una volta completata la procedura, il soggetto può ottenere l'esdebitazione, ovvero la liberazione dai debiti residui.

Come presentare domanda per la Legge 3

Per avviare una delle procedure previste dalla Legge 3/2012, è necessario rivolgersi a un Organismo di Composizione della Crisi (OCC) territorialmente competente. Il debitore deve fornire tutta la documentazione utile a ricostruire la sua situazione economica: certificazioni reddituali, elenco dei creditori, situazione patrimoniale aggiornata, eventuali atti di pignoramento o ipoteca in corso.

L'OCC ha il compito di valutare la documentazione, assistere il debitore nella predisposizione del piano e trasmettere tutto al tribunale per la relativa omologazione.Questa fase richiede attenzione, precisione e collaborazione: ogni omissione o errore può compromettere l'accesso alla procedura.

Tempistiche e costi della procedura

Le tempistiche variano a seconda del tipo di procedura scelta, della complessità della situazione debitoria e della reattività del debitore nel fornire le informazioni richieste. Di norma, dalla presentazione della domanda all'omologazione possono trascorrere tra i tre e i sei mesi. La durata complessiva può allungarsi nei casi più complessi o quando vi siano opposizioni da parte dei creditori.

I costi comprendono sia le spese dell'OCC, determinate secondo tabelle ministeriali, sia l'eventuale compenso per i professionisti che assistono il debitore (avvocati, commercialisti, consulenti). In alcuni casi sono previste facilitazioni o riduzioni dei costi per soggetti in condizione di particolare fragilità economica.

Vantaggi della Legge sul sovraindebitamento

I benefici offerti da questa normativa sono molteplici. In primo luogo, è prevista la sospensione immediata delle azioni esecutive in corso, compresi pignoramenti e sequestri, appena la procedura viene accolta dal giudice. Ciò permette al debitore di riprendere fiato e affrontare la ristrutturazione del debito in modo più lucido.

Altro vantaggio fondamentale è la possibilità di ottenere l'esdebitazione, ovvero l'annullamento del debito residuo una volta conclusa con successo la procedura. In questo modo, il soggetto può ripartire da zero, liberato dal peso finanziario che impediva ogni forma di ripresa.

Infine, la gestione controllata e trasparente del percorso restituisce fiducia non solo al debitore, ma anche ai creditori, che possono recuperare parte delle somme in modo ordinato e legale.

Quando la Legge 3 non può essere applicata

Esistono alcuni casi in cui non è possibile beneficiare delle procedure previste dalla Legge 3. Sono esclusi, ad esempio, coloro che possono essere sottoposti a fallimento ordinario, come le società di capitali che superano determinati parametri economici.

Sono esclusi anche i soggetti giudicati non meritevoli, ovvero coloro che hanno assunto obbligazioni in modo irresponsabile o fraudolento, o che hanno dissipato consapevolmente il proprio patrimonio. Inoltre, chi ha già beneficiato di una procedura di sovraindebitamento nei cinque anni precedenti non può accedervi nuovamente.

Queste limitazioni sono finalizzate a garantire che lo strumento venga utilizzato con correttezza e responsabilità, a tutela dell'intero sistema economico.

Alla luce di quanto esposto, appare evidente come cos'è e come funziona la Legge 3 sul sovraindebitamento sia un tema di grande rilevanza sociale. Questo strumento offre una seconda possibilità a chi ha vissuto situazioni debitorie insostenibili. Con il giusto supporto, anche il peso più difficile può essere alleggerito e gestito con dignità.

















