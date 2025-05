Alassio, partecipazione e interesse per l’evento “Alla scoperta delle famiglie” dedicato alla promozione dell’affido familiare 

In occasione della Giornata Internazionale della Famiglia che si celebra ogni anno il 15 maggio, si è svolta oggi pomeriggio presso il Palaravizza di Alassio la manifestazione “Alla scoperta delle famiglie”, promossa dall’Assessorato alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, in collaborazione con l’Ambito Socio Sanitario Albenganese, l’ASL 2, l’Istituto Comprensivo “M.M. Ollandini” di Alassio, l’Associazione SJAMo e la società partecipata Gesco.

L’iniziativa ha coinvolto le classi terze, quarte e quinte dell’Istituto Comprensivo di Alassio, insieme ai loro familiari, con l’obiettivo di promuovere sul territorio la cultura dell’affido familiare, incentivando l’apertura delle famiglie all’accoglienza temporanea di minori provenienti da contesti di fragilità.

Durante la manifestazione il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha portato un saluto istituzionale, sottolineando l’importanza di momenti di incontro come questo per rafforzare il senso di comunità e sensibilizzare i cittadini sul valore della solidarietà e dell'accoglienza. Il sindaco ha inoltre portato la sua personale testimonianza di persona affidataria, ricordando l'esperienza vissuta accogliendo nella propria casa per dieci anni, durante il periodo estivo e natalizio, una bambina straniera di nome Anna, che ancora oggi è molto legata alla famiglia Melgrati.

L'assessore alle Politiche Sociali del Comune di Alassio, Loretta Zavaroni, che non ha purtroppo potuto essere presente alla manifestazione, dichiara: “Abbiamo fortemente voluto questa giornata, che si inserisce in un ampio programma di sensibilizzazione portato avanti dalla nostra Amministrazione Comunale, e rappresenta un importante momento di ascolto, confronto e condivisione con le famiglie del nostro territorio. L’affido familiare è un gesto di generosità e responsabilità che può fare davvero la differenza nella vita di un bambino proveniente da un contesto fragile, e pertanto, come amministrazione continueremo a investire con determinazione e impegno in questo progetto, offrendo accompagnamento e sostegno a chi decide di intraprendere questo percorso”.

Nel corso dell’evento, la dott.ssa Ivana Sirtori, responsabile dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio, ha presentato il servizio di affido familiare, evidenziando come in questo periodo è in corso la ricerca di famiglie di appoggio sul territorio – “che siano mamme, papà o persone single, disponibili a offrire momenti di condivisione con bambini e ragazzi: un fine settimana insieme, attività sportive, supporto nei compiti”, precisando che le famiglie affidatarie vengono costantemente affiancate da una rete di operatori e psicologi.

Il pomeriggio è proseguito con una serie di interventi significativi, tra cui quello della dott.ssa Fabiana Ferrari, dirigente Psicologo-Psicoterapeuta dell’ASL 2 presso il Consultorio Familiare di Albenga, intitolato “Il Piccolo Principe e la sua rosa: prendersi cura dell’altro per imparare a prendersi cura di sé”. A seguire, la dott.ssa Stefania Panero, Psicologa-Psicoterapeuta dell’Associazione SJAMo, ha condotto il pubblico in un’intensa riflessione sul tema “Alla scoperta delle famiglie – Un viaggio dentro le relazioni”. Non sono mancati durante l'iniziativa momenti creativi e coinvolgenti, con l’esibizione musicale dei bambini guidati dalla professoressa Alessandra Delmastro, presidente dell'Associazione ParoleSuoni ed insegnante di musica del medesimo Istituto, e uno spazio espressivo dedicato al tema “Le famiglie viste con gli occhi dei bambini e delle bambine”, nel quale i piccoli partecipanti hanno raccontato la propria idea di famiglia attraverso disegni, parole e storie.

Nel corso della manifestazione si sono susseguite anche altre testimonianze dirette di chi ha vissuto in prima persona l’esperienza dell’affido: Nazzareno Coppola, genitore affidatario, ha raccontato “L’affido familiare: una scelta (quasi) consapevole”, mentre la dott.ssa Alessandra Moscato ha desiderato condividere il suo percorso con l’intervento “Crescere in affido e avere il coraggio di affidarsi”.

La giornata si è conclusa con la premiazione dei bambini e con un caloroso invito rivolto alle famiglie da parte della dott.ssa Annalisa Ricci, assistente sociale dell’Ufficio Politiche Sociali del Comune di Alassio, a conoscere più da vicino le opportunità dell’affido e gli altri servizi sociali offerti sul territorio.

Per maggiori informazioni sull’affido familiare è possibile contattare il numero 0182 602455 oppure l’Associazione Sjamo al n.0182 51854.