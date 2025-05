Fondi ai Comuni montani, Arboscello (Pd): "Decisione dirigista di Bucci. Scarsa considerazione per ANCI e tradito il principio di equità territoriale"

"Con la decisione di concentrare interamente le risorse FOSMIT 2025 solo su due località, Santo Stefano D'Aveto e Monesi, il presidente Bucci non tiene in debita considerazione le posizioni di ANCI e tradisce la fiducia di decine di amministratori locali che contavano su quei fondi per affrontare emergenze reali e quotidiane, dal dissesto idrogeologico alla messa in sicurezza dei territori".

E' il consigliere regionale del Pd Roberto Arboscello a criticare le decisioni assunte dalla Giunta Regionale circa i fondi sviluppo per i centri montani, "risorse che, storicamente, sono pensate per sostenere i comuni più fragili della Liguria" e che, sempre secondo l'esponente dem, invece "vengono oggi centralizzate su due soli territori, sconfessando non solo il lavoro tecnico già avviato ma anche l’impegno politico assunto con l’Associazione dei comuni".

"Fino ad oggi erano decine i comuni che beneficiavano di questi fondi, e spesso le richieste superavano quota 100 - ricorda Arboscello -. Oggi, invece, si assiste a una scelta arrogante e dirigista, che ignora completamente il principio di equità territoriale".

"I fondi FOSMIT non sono spesa corrente, ma strumenti fondamentali per interventi strutturali e di prevenzione - sottolinea ancora -. Tagliarli ai piccoli comuni significa indebolire la capacità di questi territori di reagire e programmare. È un errore gravissimo, che allarga la forbice tra le aree urbane e le zone interne e montane, già oggi in grande difficoltà".

"Il Presidente Bucci sembra essersi dimenticato di essere stato un amministratore locale. Oggi sceglie di voltare le spalle proprio a quei sindaci che ogni giorno, con poche risorse, cercano di tenere insieme comunità e territorio. Questa è l’ennesima dimostrazione di una visione miope, lontana dai bisogni reali delle persone e dei territori" conclude Roberto Arboscello.