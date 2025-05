"La scuola ti ascolta", tavola rotonda alla "Città dei Papi" di Savona

Martedì 20 maggio alle ore 17 presso il Centro Diocesano Pastorale "Città dei Papi", in via dei Mille 4, si terrà la tavola rotonda "La scuola ti ascolta... Esperienze e testimonianze", a conclusione del progetto "A.S.S.O. Azioni per una Scuola che Sostiene e Orienta", realizzato da un significativo e avanzato partenariato fra scuole di stato e paritarie.

Il progetto si è concentrato sul raggiungimento di due fondamentali obiettivi educativi: offrire un punto d’ascolto per studenti e famiglie, al fine di affrontare le dinamiche e le difficoltà nelle delicate fasi della crescita dall’infanzia all’adolescenza, e venire incontro alla domanda di aggiornamento deidocenti sulle metodologie didattiche indispensabili per affrontare le sfide dell'"emergenza educativa".

I responsabili, i relatori e qualificati esperti a livello nazionale che sono stati coinvolti nelle azioni formative e di counseling avranno modo di confrontarsi con i partecipanti, i corsisti e quanti hanno usufruito dei diversi servizi offerti dal progetto. Sarà l'occasione per illustrare le istanze derivanti dall'iniziativa, condividerne i risultati ed elaborare le iniziative future.

Al progetto hanno aderito il Liceo Scientifico Statale Orazio Grassi (capofila), l'Istituto N. S. della Neve Scuola Primaria Paritaria, l'Istituto Comprensivo Varazze-Celle e la Diocesi di Savona-Noli, tramite la Caritase i Servizi per le Missioni e Migrazioni e per la Pastorale Scolastica, con il contributo della Fondazione Agostino De Mari e il sostegno del Comune.

"In questi ultimi anni da più parti si è sollevata a livello sociale la problematica dell'emergenza educativa, che caratterizza la nostra contemporaneità e chiama la scuola ad un ruolo educativo sempre più impegnativo - dichiara suor Francesca Buffa, coordinatrice didattica e responsabile della Scuola Primaria Paritaria N. S. della Neve - Su questo tema il partenariato ha dato vita al progetto A.S.S.O.".