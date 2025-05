Albenga, piazza intitolata ai Martiri delle Foibe, Crosetto (FdI): “Grazie al Consiglio comunale”

“Desideriamo ringraziare pubblicamente i membri della minoranza consiliare per la proposta di intitolare una piazza di Albenga alla memoria dei Martiri delle Foibe. Un sentito grazie va anche alla maggioranza per aver accolto l’iniziativa, dimostrando che, su temi fondamentali come la memoria storica, è possibile trovare una convergenza al di là delle appartenenze politiche”.

Lo afferma Roberto Crosetto, presidente del circolo di Fratelli d’Italia di Albenga, dopo l’approvazione in Consiglio comunale della mozione a firma Consiglieri Guido Lugani, Marina Casa, Nicola Podio, Roberto Tomatis, Diego Distilo e Ginetta Perrone. La votazione ha visto un consenso trasversale, con la sola eccezione della consigliera di maggioranza Barbara Vullo, che si è astenuta.

“Questa intitolazione rappresenta un passo importante verso un percorso di memoria condivisa, che rafforza i valori di solidarietà, giustizia e coesione nazionale. Ricordare i Martiri delle Foibe significa onorare la verità storica e promuovere il rispetto per tutte le vittime delle tragedie del Novecento”, spiega Crosetto.

“Siamo tuttavia dispiaciuti nel constatare che la maggioranza stia attraversando un momento di evidente difficoltà interna, anche per la presenza di sensibilità molto diverse. Come circolo di Fratelli d’Italia, auspichiamo che la maggioranza possa ritrovare presto una coesione politica e ideale, necessaria per amministrare con efficacia e visione una città importante come Albenga”.