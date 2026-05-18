Termovalorizzatore in Val Bormida, Natale e Arboscello (PD): "Diciannove sindaci contrari scrivono a Bucci, la Regione ascolti il territorio"

“Diciannove sindaci hanno scritto al presidente della Regione Marco Bucci e ai suoi assessori per ribadire la contrarietà al termovalorizzatore in Val Bormida. Non sappiamo davvero cosa debba ancora accadere perché si fermi un progetto che il territorio non vuole e di cui, a oggi, non è mai stata dimostrata l’effettiva utilità”, dichiarano i consiglieri Davide Natale e Roberto Arboscello commentando la lettera inviata da 19 sindaci della Val Bormida a Bucci e agli assessori Giampedrone e Ripamonti.

“I sindaci – proseguono Natale e Arboscello - indicano per i loro territori una prospettiva di sviluppo diversa, capace di superare le eredità del passato e di guardare a un futuro fondato sullo sviluppo sostenibile. È incomprensibile che questa Giunta continui a essere sorda alle richieste di chi vive e amministra quotidianamente quei territori. Ancora più grave è il fatto che la Regione continui a ignorare le proposte che da tempo abbiamo avanzato: aprire un confronto con le Regioni vicine per verificare possibili sinergie nella gestione dei rifiuti e valutare soluzioni che potrebbero risultare più convenienti dal punto di vista economico per famiglie e imprese e più sostenibili sotto il profilo ambientale”.