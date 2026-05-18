Termovalorizzatore in Val Bormida, Vaccarezza: "I colleghi del Pd si devono essere confusi, in Liguria nulla è deciso"

"I Colleghi Consiglieri Natale e Arboscello si devono essere confusi parlando di Termovalorizzatore". Lo afferma il consigliere regionale Angelo Vaccarezza, facendo riferimento anche ad una immagine che ritrae "il Primo cittadino di Roma Roberto Gualtieri - dichiara Vaccarezza - che orgogliosamente inizia i lavori per il termovalorizzatore romano".

"Non è un fotomontaggio, non è fake, proviene dall'ufficio stampa dell'Amministrazione Comunale di Roma ed è stata pubblicata da Il Sole 24 Ore - spiega ancora l'esponete di Forza Italia - E, ça va sans dir, non ritrae il presidente Bucci che dà il primo colpo di vanga per la costruzione di un termovalorizzatore in Liguria. In Liguria la storia è ben diversa. In Liguria nulla è ancora stato deciso. In Liguria siamo semplicemente in attesa che si concludano le manifestazioni di interesse da parte delle aziende per la costruzione di un termovalorizzatore.

Di fatto, in Liguria non c'è ancora una proposta concreta da analizzare. E no, non c’è ancora stato l’incontro con i territori per il semplice motivo che, al momento, non c'è nulla su cui confrontarci perchè e mi ripeto, nessuna decisione è stata ancora presa".

"Una cosa sola, però, emerge chiaramente dal comunicato dei compagni del PD: la loro 'seria' proposta di continuare a portare i nostri rifiuti fuori confine. Eh sì, d'altronde quasi tutti i termovalorizzatori del Nord Italia sono costruiti in storiche 'terre rosse' e gestiti dal Partito Democratico, o comunque da aziende della loro galassia. Indubbiamente un grande business economico. Sostenere che esportare i rifiuti fuori regione sia un guadagno per la Liguria è la più grande balla del secolo. In questo modo faremo solo guadagnare gli altri. E forse è proprio questa la vera paura del PD: togliere 'clienti' e fatturato ai termovalorizzatori situati nelle terre dove governano loro".