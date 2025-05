Caso Grenno, il gruppo di maggioranza: “Nessuna incompatibilità, sue dimissioni dalla Commissione per motivi personali”

Dopo la richiesta di dimissioni rivolta all’assessore Valentina Grenno da parte della minoranza consiliare e l’intervento critico del consigliere De Vecchi, il gruppo di maggioranza “Cambia Carcare” ha deciso di intervenire pubblicamente per chiarire la vicenda, respingendo ogni accusa e ricostruendo punto per punto i fatti.

Secondo quanto spiegato dal gruppo consiliare, Valentina Grenno è stata nominata componente della Commissione Locale per il Paesaggio con decreto del Comune di Millesimo in data 2 marzo 2020. Dal 2022, con la stipula della convenzione tra i Comuni di Millesimo e Carcare per la gestione associata delle funzioni in materia di tutela paesaggistica, la stessa Commissione è diventata competente anche per il territorio carcarese.

Successivamente, in seguito alle elezioni comunali del 14 e 15 maggio 2023, Grenno è stata eletta consigliere a Carcare e, il 18 maggio, nominata assessore con delega ai lavori pubblici e all’urbanistica. La nomina è stata convalidata dal Consiglio Comunale il 29 maggio con deliberazione ufficiale.

Al centro delle critiche mosse dalla minoranza ci sarebbe un presunto conflitto di interessi tra il ruolo di assessore e la carica, all’epoca ancora in essere, di componente della Commissione Locale per il Paesaggio.

Ma secondo “Cambia Carcare” non esistono né nella normativa statale (articoli 146 e 148 del Codice dei Beni Culturali) né in quella regionale (L.R. 13/2014) disposizioni che prevedano l’incompatibilità tra questi ruoli. Anzi, la stessa legge regionale prevede solo limiti numerici — come il non far parte contemporaneamente di più di tre commissioni — e il rispetto di criteri formali per la composizione delle stesse. Anche i regolamenti edilizi dei Comuni di Carcare e Millesimo, redatti secondo le linee guida regionali, non contemplano casi di incompatibilità, ma solo l’obbligo di astensione in situazioni di conflitto di interessi.

Inoltre, il gruppo di maggioranza smentisce un'affermazione attribuita al consigliere De Vecchi, secondo cui la Commissione per il Paesaggio “firmerebbe le pratiche”. “Falso – precisano – la Commissione si limita a esprimere pareri motivati, non firma alcun atto”.

Infine, “Cambia Carcare” ricorda che l’assessore Grenno ha presentato le dimissioni dalla Commissione il 21 dicembre 2024, per “motivi personali che nulla hanno a che vedere con l’attività amministrativa o con il ruolo ricoperto oggi in Giunta”.