Aurelia, ripristino della regolare viabilità tra Alassio e Albenga: il 26 maggio partono i lavori

Nella serata di ieri, giovedì 22 maggio, nell'ambito del Consiglio comunale, il sindaco di Alassio Marco Melgrati ha comunicato che a partire da lunedì 26 maggio inizieranno i lavori di ripristino della regolare viabilità lungo la Strada Statale Aurelia, nel tratto compreso tra Alassio e Albenga, in corrispondenza del km 620+470, interessato da uno smottamento avvenuto l’11 marzo scorso.

L’intervento sarà realizzato dal proprietario del terreno coinvolto, con il supporto del tecnico incaricato, e si concluderà nel giro di pochi giorni.

Il tratto in questione, essendo di competenza ANAS e ricadendo su area privata, non ha consentito un intervento diretto da parte delComune di Alassio che, fin dall’inizio, si è però attivato per sollecitare gli enti competenti e favorire la soluzione del problema.