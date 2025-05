Ad Alassio le riprese del nuovo singolo di Maria Tomba, vincitrice della selezione Area Sanremo 2024

Alassio sarà la location naturale del nuovo video per il singolo Van Gogh di Maria Tomba, la giovane cantante vincitrice della selezione Area Sanremo 2024 e del riconoscimento Alassio Giovani e Territorio 2025 consegnato il 10 febbraio sul palco di Lounge Bazr di Casa Sanremo dal sindaco di Alassio Marco Melgrati: “La musica è importante per i giovani. Un riconoscimento culturale che abbina audio e video e creatività. Maria Tomba è già un’artista completa: aspettiamo di vederla ad Alassio mercoledì 28 maggio.

Presenti alla consegna a febbraio anche il consigliere regionale Rocco Invernizzi e l’assessore alla cultura di Sanremo Enza Dedali che riconferma l’importanza di sostenere i giovani talenti quale obiettivo principale della Città e dell’Orchestra Sinfonica. Le Città che si uniscono sono il più grande risultato che l’arte possa portare alle amministrazioni.

Grande sostenitore dei giovani artisti è sicuramente Stefano Senardi, che dalla scorsa edizione dirige il Premio Musica per Alassio in seno a Ligyes, e che si fa portatore da anni dell’importanza del legame fra musica territorio e giovani talenti. “Questa interessante e nuova iniziativa di Ligyes, – spiega Stefano Senardi- con cui collaboro dallo scorso anno, mi vede coinvolto e particolarmente partecipe non solo perché è orientata verso un’attenzione specifica al mio territorio, dove sono tornato a vivere dopo tanti anni, ma perché si rivolge attraverso la musica e la cultura ai giovani. Ritengo che questa iniziativa possa essere embrione di importanti futuri sviluppi per i giovani del nostro territorio anche attraverso la musica.”

Questa produzione si accredita tra le varie opportunità spinte da Genova Liguria Film Commission: “Mercoledì 28 maggio si concretizzerà il progetto legato a Ligyes partito dal Festival di Sanremo. Un momento nato per sostenere i giovani talenti e valorizzare il territorio attraverso la musica e il cinema. Sarà un’opportunità per il nostro territorio ospitare il Videoclip di Maria Tomba che ha ottenuto il riconoscimento a febbraio. La Liguria sta diventando sempre di più una regione attrattiva per la realizzazione di videoclip a riprova di quanto sia importante questo settore ed in forte sviluppo.” Cristina Bolla, Presidente Genova Liguria Film Commission.