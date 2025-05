Savona, proseguono gli incontri del del sindaco Russo sul porta a porta, ora tocca ai residenti delle Fornaci

Ancora un incontro del sindaco Marco Russo, con l'assessore Barbara Pasquali, per parlare e spiegare il sistema di raccolta alla città. Questa volta Russo ha incontrato i residenti delle Fornaci alla SMS Serenella, illustrando il porta a porta e spiegandone i motivi.

Si tratta di un quartiere con una grande spiaggia libera, che d'estate si riempie di turisti, quindi con ricadute anche sulla questione dei rifiuti.

Dai residenti restano dubbi su quei condomini che hanno i marciapiapiedi troppo stretti per posizionare i mastelli o non hanno spazio per i bidoni condominiali.

Nel frattempo continuano anche i sopralluoghi di Sea-S. I sopralluoghi, partite settimane fa, si sono resi necessari per verificare situazioni di criticità, logistiche, fornire assistenza ai cittadini e individuare le soluzioni più adatte caso per caso. Successivamente verrà deciso quando partirà il porta a porta.