Come funziona YOUPOL, l’app della Polizia per combattere bullismo e droga

L’applicazione YouPol, per smartphone, tablet e computer, nasce nel 2017 come strumento pratico ed immediato di comunicazione fra cittadini e Polizia di Stato, per prevenire e contrastare il bullismo e lo spaccio di sostanze stupefacenti.

Aggiornata e implementata con diverse altre funzioni, permettendo anche di segnalare casi di violenza domestica, oggi è un utile strumento di comunicazione con la Polizia di Stato, per realizzare concretamente il concetto di “sicurezza partecipata” introdotto da recenti normative.

L’App consente l’accesso con registrazione utente o in forma anonima e l’invio di messaggi e immagini direttamente alle centrali operative delle Questure. Ogni segnalazione effettuata su YouPol viene inviata automaticamente alla Questura più vicina che la svilupperà con gli interventi più opportuni.

In base alla tipologia, la segnalazione verrà smistata agli uffici competenti, risultando così un utile strumento tanto per i casi di soccorso pubblico quanto per informazioni di carattere investigativo.

In più di un’occasione la Squadra Mobile della Questura di Savona, proprio partendo da un messaggio lasciato su YouPol, ha avuto spunti investigativi interessanti per sviluppare indagini sul territorio.

E' possibile scegliere anche la lingua: inglese, francese, tedesco e spagnolo; Questo da la possibilità all’App di essere utilizzata anche da cittadini stranieri che si trovano in vacanza in riviera.

Fra i punti di forza dell'applicazione vi è la possibilità di proteggere la propria identità, infatti l'utente può scegliere di inviare la segnalazione in forma del tutto anonima.

L’applicazione viene gestita dal punto di vista operativo dal Servizio Controllo del Territorio della Direzione Centrale Anticrimine della Polizia di Stato che, attraverso gli Uffici Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico delle 106 Questure del territorio nazionale, gestisce l’implementazione del sistema, per aumentare la “prossimità digitale” verso i cittadini.

L’applicazione YouPol non sostituisce i numeri di emergenza NUE 112 (uno uno due), ma rappresenta una modalità “smart” di contatto con la Polizia di Stato.