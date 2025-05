Paura in A10 tra Finale e Pietra: un'auto in fiamme in galleria, ma fortunatamente nessun ferito

Non ha avuto conseguenze per la persona che si trovava a bordo del mezzo, l'incendio che stasera (28 maggio, ndr) intorno alle 20:15 ha coinvolto un'automobile che stava viaggiando in A10.

Il rogo si è sviluppato mentre il veicolo si trovava nella galleria Montegrosso, tra Finale e Pietra, danneggiandolo. A bordo di esso si trovava un'uomo che, accortosi immediatamente di quanto stava accadendo, è prontamente uscito dall'automobile e ha allertato i soccorsi.

Sul posto si sono quindi recate una squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Finale Ligure e una del distaccamento di Albenga, impegnate con due autopompe serbatoio (APS) e due moduli pickup antincendio a spegnere le fiamme, mettere in sicurezza la galleria e garantire la massima protezione degli utenti della strada.

Nel mentre il personale operativo del concessionario autostradale ha gestito il traffico che ha subito una momentanea sospensione in entrambe le direzioni di marcia.

Si raccomanda agli automobilisti in transito sulla tratta di prestare attenzione alla segnaletica temporanea e alle eventuali deviazioni disposte dalle autorità competenti.