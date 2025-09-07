Alassio, identificata la donna trovata morta in casa: è una 62enne milanese

Ha 62 anni ed è originaria di Milano la donna trovata morta ad Alassio, in un appartamento nella zona di via Loreto Alta. Si tratta di Monica Costa e, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere deceduta circa due mesi fa. Sarà però l’autopsia, disposta dal procuratore della Repubblica Ubaldo Pelosi, a fornire dettagli sulle cause e sulla data della morte. A una prima valutazione non si tratterebbe di una morte violenta.

Il ritrovamento è avvenuto questa mattina, poco prima delle 11. Sarebbe stato il forte odore a mettere in allerta alcuni residenti, che hanno contattato la polizia e permesso così di rinvenire il corpo della donna, ormai in avanzato stato di decomposizione. Sul posto sono intervenuti gli agenti del commissariato di Alassio, i vigili del fuoco e il personale del 118; è stato chiamato anche il medico legale.