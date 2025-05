Savona celebra i diritti e la visibilità LGBTQIA+: Il 30 e 31 maggio torna il "Savona Pride 2025"

Con lo slogan "Siamo Indelebili!", il Savona Pride è pronto a tornare nella Città della Torretta nell'edizione 2025 per celebrare i diritti e la visibilità LGBTQIA+, con due giornate ricche di eventi e rivendicazioni che avranno il patrocinio del Comune di Savona.

Nelle giornate di venerdì 30 e sabato 31 maggio, "la comunità e la cittadinanza si uniranno per un messaggio chiaro e potente: la comunità LGBTQIA+ non è un errore da cancellare, ma la trama viva e inscindibile della nostra società", spiegano gli organizzatori.

"Di fronte ai continui attacchi e tentativi di negazione dei diritti, in particolare quelli delle persone trans, il Pride alza la voce per l'autodeterminazione e la piena visibilità" continuano, presentando, insieme alla manifestazione, un manifesto politico di richieste e intenzioni.

Il manifesto del Savona Pride condanna fermamente le politiche anti-trans a livello nazionale e internazionale, il femminismo di facciata delle TERF e ogni forma di strumentalizzazione. "Rivendichiamo con forza il diritto all'autodeterminazione del corpo, l'accesso a percorsi di affermazione di genere e il contrasto a ogni discriminazione, con un'attenzione particolare per le persone non binarie e intersex - spiegano gli organizzatori -. Chiediamo una riforma del diritto di famiglia che includa tutte le forme di relazione e cura, un'educazione psicoaffettiva e sessuale laica e qualificata nelle scuole, e un approccio intersezionale per il riconoscimento di tutti i diritti".

"Il Savona Pride è un appello contro ogni neofascismo e colonialismo, e un invito all'intera comunità LGBTQIA+ a superare pregiudizi interni per una reale inclusione. Il 30 e 31 maggio, Savona si unisce sotto il motto 'Siamo Indelebili!' per una società più equa, inclusiva e rispettosa" chiosano.