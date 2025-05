"‘Raccolta differenziata intelligente’? Rifiuti ovunque in Corso Italia dopo le ore 20"

Riceviamo e pubblichiamo questa lettera arrivata alla nostra redazione:

“Signor Direttore, per cortesia, mandi i suoi cronisti in Corso Italia dopo le ore 20 per fare un reportage fotografico dei sacchetti d’immondizia sparsi un po’ ovunque. Ciò non accadeva prima dell’avvio della cosiddetta ‘raccolta differenziata intelligente’".

"Mi sono trattenuto, questa sera, mercoledì 25 maggio, dal compiere azioni eclatanti per richiamare l’attenzione dei passanti e di coloro che siedono, indifferenti, ai tavoli dei bar".

Maurizio