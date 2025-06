Cisano, truffa con voce clonata con l'intelligenza Artificiale: anziana raggirata

Un’altra vittima, un’altra voce “familiare” che si rivela essere frutto di un inganno. È successo ieri a Cisano sul Neva, dove un’anziana signora è stata raggirata da truffatori che, grazie all’intelligenza artificiale, hanno riprodotto con incredibile fedeltà la voce del figlio.

Da quanto si apprende, i malviventi sono già stati individuati e identificati dalle forze dell’ordine, a Genova.

Il caso, per quanto inquietante, non è isolato. Anzi, si inserisce in una nuova ondata di truffe digitali che sfruttano l’AI per colpire le persone più fragili: gli anziani. I truffatori non si limitano più a chiamate generiche o a racconti poco credibili; adattandosi ai tempi, usano software in grado di clonare una voce umana partendo da pochi secondi di audio. E così, una madre o un padre possono davvero sentire, con le proprie orecchie, la voce del figlio che chiede aiuto. Una voce trafelata, urgente, disperata. Ma falsa.

Il meccanismo, dal quale stare in guardia, di solito è questo: un messaggio vocale inviato via WhatsApp o tramite social, spesso accompagnato da un pretesto drammatico – un furto, un incidente, un’emergenza improvvisa – e la richiesta di un bonifico istantaneo o di una consegna in contanti. Il tutto condito da una frase finale che mette pressione: “Non posso parlare a lungo, ti spiego dopo. Fai presto.”

È una trappola psicologica, prima ancora che tecnologica. La vittima non ha il tempo di riflettere: l’urgenza, il panico, l’istinto di protezione verso un familiare. E il danno è fatto.

In questi casi, la tempestività fa la differenza. I consigli: in caso di messaggi sospetti, non agire mai d’impulso; chiamare subito direttamente il parente coinvolto, o altri familiari; non effettuare bonifici o consegne di denaro se non si è assolutamente certi della provenienza della richiesta; segnalare sempre alle autorità episodi sospetti, anche se non sono andati a buon fine.