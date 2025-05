Alassio, rifiuti abbandonati in località San Bernardo: intervento del Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile

L’assessore alla Protezione Civile del Comune di Alassio, Franca Giannotta , commenta: “ Ringrazio il nostro Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile per la costante dedizione e per l’intervento tempestivo, che dimostra ancora una volta il loro spirito di servizio a vantaggio della collettività e per la tutela dell'ambiente. La collaborazione tra istituzioni, cittadini e volontari è di fondamentale importanza per preservare il nostro territorio da atti incivili e dannosi che vanno prontamente denunciati alle Forze dell'Ordine qualora capitasse di assistervi ”.

Il vicesindaco di Alassio con delega all'Ambiente, Angelo Galtieri, aggiunge: “Con l’occasione della lodevole attività svolta ieri e costantemente dal Gruppo Comunale dei Volontari di Protezione Civile di Alassio, ci tengo a ricordare che, oltre ad essere un atto deprecabile per l’ambiente, abbandonare i rifiuti ingombranti è illegale. La Legge 137/2023 prevede non più una sanzione amministrativa ma una sanzione penale in caso di abbandono di rifiuti, che è l'ammenda da 1.000 a 10.000 euro, fino al doppio in presenza di rifiuti pericolosi, come barattoli di pittura, batterie o medicinali scaduti. Invito tutti a rispettare le norme previste dalla legge e quelle del vivere civile”.