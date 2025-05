Carcare e i Comuni della Città della Carne: "Sì al fotovoltaico, ma senza sacrificare l’agricoltura"

A seguito delle crescenti richieste di utilizzo del suolo per la realizzazione di impianti di energie rinnovabili e in considerazione della recente sentenza del TAR del Lazio, che annulla il Decreto del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica del 21 giugno 2024 - contenente le indicazioni necessarie all’individuazione di superfici ed aree idonee per l’installazione di impianti di energie rinnovabili, quali pale eoliche e pannelli fotovoltaici - obbligando quindi il Mase, e di conseguenza le Regioni, a rieditare ed adottare nuovi piani territoriali per le installazioni di FER, I Comuni di Rovato, Carcare, Carrù, Moncalvo, Nizza Monferrato e Montechiaro d’Acqui, in quanto fondatori della Città italiana della Carne, prendono posizioni sulla tematica.

"Il consumo del suolo è un tema delicato verso cui il nostro territorio, che vanta un rapporto storico con il settore agricolo in quanto determinante ed essenziale per la nostra economia, deve porre la massima attenzione - si legge nella nota sottoscritta dai Comuni - I Sindaci uniti sostengono che non debbano essere posti limiti al fotovoltaico nelle aziende agricole ma che non debba essere consumato suolo fertile: ben venga l'installazione di pannelli fotovoltaici su fienili, pagliai, stalle, ricoveri per i mezzi, piazzali di servizio e tettoie per parcheggi, favorendo ogni strumento di aggregazione (pensiamo alle comunità energetiche), ma ribadiscono con forza che non si devono sottrarre terreni fertili all'agricoltura".

"Se è importante incentivare con adeguati interventi l'installazione dei pannelli sui fabbricati agricoli, consentendo a questa soluzione una maggiore appetibilità rispetto al posizionamento a terra dei pannelli, è altrettanto importante sensibilizzare e riportare l’attenzione sull’importanza dell’utilizzo del suolo quale generatore di ricchezza, intesa essa come alimentare ed agronomica - si legge ancora nella nota - I Sindaci dei Comuni di Rovato, Carcare, Carrù, Moncalvo, Nizza Monferrato, Montechiaro d’Acqui, a nome della Associazione Nazionale Città della Carne, prendono posizione quindi sulla tutela del territorio, della ruralità e dei comparti dell’agricoltura e della carne, sempre più penalizzati nello svolgimento del loro lavoro, che continua a rivestire in tali regioni d’Italia grande importanza economica e sociale".