Ceriale accende l’estate 2026: presentato il nuovo Ceriale Summer Festival

La storica rassegna estiva di Piazza della Vittoria evolve in un grande contenitore multidisciplinare che spazia tra spettacolo, cultura, cucina, sociale e intrattenimento, capace di parlare a pubblici e generazioni differenti attraverso un cartellone che vedrà protagonisti grandi nomi della musica e dello spettacolo come Morgan, Nomadi, Iva Zanicchi, Enzo Iacchetti, K-Pop, Tessa Gelisio, Chef Luca Pappagallo e Roberto Emanuelli, insieme a tribute show, orchestre, cinema all’aperto, comicità, disco music e appuntamenti culturali.

Confermato anche il format delle tradizionali serate tematiche, pensate per coinvolgere tutte le età e tutti i gusti: il martedì dedicato al cinema per bambini e famiglie, il mercoledì alle orchestre e al liscio, oltre ai grandi appuntamenti musicali, dance e cabaret del fine settimana.

Il nuovo progetto identitario voluto dal Comune di Ceriale decolla per dare continuità, riconoscibilità e visione non soltanto alla programmazione estiva, ma anche al più ampio percorso di valorizzazione culturale, turistica e territoriale della città.

Un’evoluzione che si inserisce nell’architettura di una Ceriale “sempre più bella”, che accompagna con una nuova immagine coordinata il percorso di crescita e trasformazione che sta interessando il territorio tra cantieri, riqualificazioni e nuove prospettive di sviluppo.

Il passaggio da semplice cartellone estivo a “Festival” rappresenta un vero cambio di paradigma: non più una somma di eventi, ma un contenitore narrativo unitario che mette in dialogo pubblici, linguaggi e sensibilità differenti.

A rappresentare questa nuova identità è anche il nuovo logo ufficiale del CERIALE SUMMER FESTIVAL, caratterizzato da un linguaggio grafico contemporaneo e pop: un’onda che si trasforma in nota musicale, simbolo dell’incontro tra mare, spettacolo e leggerezza estiva.

La programmazione di musica e spettacoli del Festival è affidata alla American Sound di Walter Fornaca di Asti, incaricata della gestione organizzativa e tecnica del cartellone estivo 2026, mentre la conduzione ufficiale dell’intera rassegna sarà affidata a Renata Cantamessa, protagonista sul palco in oltre 40 appuntamenti tra spettacoli, concerti, incontri culturali, eventi enogastronomici e intrattenimento.

«Abbiamo lavorato con grande impegno per costruire un calendario pensato per coinvolgere famiglie, giovani e ogni fascia di età, mantenendo sempre alto il livello qualitativo delle manifestazioni – dichiara il sindaco Marinella Fasano –. Abbiamo scelto di proporre tanti eventi gratuiti e soltanto cinque appuntamenti a pagamento, proprio per permettere a tutti di partecipare e vivere pienamente l’estate di Ceriale. È anche un importante sforzo volto a sostenere e incentivare il lavoro delle imprese commerciali, delle attività turistiche e di tutto il tessuto economico cittadino, contribuendo a rendere la nostra città sempre più attrattiva».

«Il Ceriale Summer Festival rappresenta una nuova visione della programmazione estiva cittadina – aggiunge il presidente del Consiglio comunale con delega alle Manifestazioni Gianbenedetto Calcagno –. Molto più di un calendario di eventi: è un contenitore dove spettacolo, cultura, intrattenimento e temi sociali dialogano alla perfezione, valorizzando al contempo il territorio e offrendo occasioni di aggregazione e partecipazione durante tutta l’estate».

«Desidero ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione del Ceriale Summer Festival. Oltre alla American Sound di Asti, un ringraziamento speciale all’Associazione Melisma Aps di Laono, alla Pro loco di Ceriale, Ok Ceriale, Sciuscià e Colla, la Biblioteca Agostino Sasso di Ceriale e la Parrocchia S.S. Giovanni Battista ed Eugenio», conclude Calcagno.

PALCO D’AUTORE E GOURMET

La “rassegna nella rassegna” firmata Renata Cantamessa – Fata Zucchina

All’interno del grande cartellone del CERIALE SUMMER FESTIVAL si consolida una vera e propria “rassegna nella rassegna”: il Palco d’Autore e Gourmet, format ideato e curato da Renata Cantamessa – Fata Zucchina, giornalista, divulgatrice e conduttrice televisiva dell’emittente nazionale Gold TV, oltre che ospite della nuova stagione di Melaverde su Canale 5.

Il progetto Palco d’Autore e Gourmet, realizzato in collaborazione con l’Assessorato alle Manifestazioni e alla Cultura del Comune di Ceriale e con la Biblioteca Civica “Agostino Sasso”, rappresenta l’evoluzione naturale del “Palco Gourmet”, già protagonista delle precedenti estati cerialesi.

Da semplice anteprima “scaldapubblico” delle serate musicali, il format si trasforma oggi in uno spazio autonomo e strutturato, con appuntamenti interamente dedicati alla divulgazione culturale, sociale, letteraria ed enogastronomica. L’ambizioso progetto si inserisce inoltre nel percorso di collaborazione e valorizzazione congiunta tra Liguria e Piemonte, promosso attraverso la partecipazione dell’Ente Turismo Langhe Monferrato Roero, con l’obiettivo di rafforzare le connessioni culturali, turistiche ed enogastronomiche tra mare ed entroterra, valorizzando un turismo esperienziale sempre più orientato alla qualità e all’identità dei territori.

A impreziosire il programma degli show cooking a tema è prevista la partecipazione dell’Unione Regionale Cuochi della Liguria insieme al sodalizio delle Lady Chef, e di FISAR Imperia-Savona, chiamati a contribuire ai contenuti legati alla cultura del gusto, alla valorizzazione delle eccellenze territoriali e alla divulgazione della cucina italiana, oggi riconosciuta Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

UN PALCO SOCIALE… E SOCIAL

Il Palco d’Autore e Gourmet sarà anche un vero e proprio “palco sociale e social”. Tutti gli appuntamenti (ad esclusione dei momenti musicali) saranno infatti trasmessi in diretta streaming sulla fanpage istituzionale VisitCeriale, con l’obiettivo di ampliare la partecipazione del pubblico e promuovere un’operazione culturale senza limiti geografici.

Una scelta fortemente voluta per trasformare il Festival in uno spazio aperto, accessibile e condiviso, capace di portare contenuti, riflessioni ed esperienze anche oltre il palco fisico di Piazza della Vittoria.

IL FESTIVAL RESPONSABILE CON I GIOVANI AL CENTRO

Uno degli elementi più significativi del CERIALE SUMMER FESTIVAL sarà il suo forte impegno verso il mondo dei giovani, attraverso un percorso di sensibilizzazione che utilizzerà musica, spettacolo e divulgazione per affrontare due grandi emergenze contemporanee: la violenza giovanile e la violenza stradale.

Una scelta che nasce anche dalla crescente evidenza dei dati nazionali e territoriali: secondo recenti analisi di Save The Children, infatti, la violenza giovanile in Italia è sempre più collegata a fragilità emotive, disagio sociale e vuoti educativi, mentre la Liguria registra oggi alcuni degli indicatori più alti del Paese per reati giovanili e denunce tra minori.

Parallelamente, gli incidenti stradali continuano a rappresentare una delle principali cause di morte tra i giovani, con dati particolarmente critici anche in Liguria, dove nel 2024 è aumentata l’incidenza delle vittime considerate “utenti vulnerabili” della strada rispetto alla media nazionale.

Il primo grande capitolo sarà sviluppato insieme alla Fondazione Uniti per Paolo ETS, charity partner dell’edizione 2026 del Festival.

La Fondazione nasce dalla drammatica vicenda di Paolo Sarullo, giovane rimasto tetraplegico in seguito a una brutale aggressione durante il furto del suo monopattino. Da quella tragedia è nato un progetto nazionale di prevenzione e sensibilizzazione che oggi opera attraverso campagne educative, incontri nelle scuole e attività dedicate alla promozione della cultura del rispetto e della non violenza tra i giovani.

Una collaborazione fortemente voluta dal Comune di Ceriale, che porterà sul palco momenti di testimonianza, dialogo e sensibilizzazione, culminando nella raccolta fondi diffusa collegata al concerto dei Nomadi, che destinerà un euro per ogni biglietto venduto alla Fondazione Uniti per Paolo ETS.

Accanto al tema della violenza giovanile, il Festival affronterà anche quello della sicurezza stradale e dell’abuso di alcol, fenomeni che rappresentano ancora oggi una delle principali cause di mortalità tra i giovani. Per questo motivo il Festival ospiterà la campagna nazionale della Croce Rossa Italiana “Saturday Drive Night – Fermati al giallo”, sviluppata insieme al Sindacato Nazionale Agenti di Assicurazione (SNA). Nato a La Spezia nel 2019 e oggi esteso a livello nazionale, il progetto unisce prevenzione sanitaria, educazione civica e sensibilizzazione attraverso attività sul territorio, incontri nelle scuole, alcol test gratuiti, raccolta dati anonima e strumenti interattivi dedicati ai giovani. La campagna verrà reinterpretata attraverso il format “Saturday Night Live”, che accompagnerà in particolare le serate disco e gli appuntamenti musicali del sabato sera previsti dal calendario del Festival, trasformando il palco in uno spazio di coinvolgimento, prevenzione e partecipazione attiva.

Il risultato è un Festival che sceglie di utilizzare la cultura popolare e l’intrattenimento come strumenti concreti di educazione, responsabilità sociale e tutela delle nuove generazioni.

IMPRESE PARTNER

Accanto ai partner istituzionali, il CERIALE SUMMER FESTIVAL potrà contare sul sostegno di realtà imprenditoriali nazionali e territoriali, coinvolte non soltanto come sponsor, ma come veri e propri portatori di contenuti, valori e sensibilità contemporanee. Una rete di collaborazioni costruita attorno a un filo conduttore preciso: promuovere, attraverso il linguaggio popolare dell’intrattenimento e della divulgazione, una nuova cultura della responsabilità, della sicurezza, della sostenibilità e del consumo consapevole.

I brand coinvolti prenderanno infatti parte attiva al percorso del Festival anche attraverso momenti di dialogo, gaming, entertainment e sensibilizzazione collegati ai temi sociali affrontati dal cartellone.

Tra questi:

* Doctor Glass, in collegamento con i temi della sicurezza stradale e della prevenzione;

* Etruria Luce Gas, legata ai valori della sostenibilità, dell’energia responsabile e dell’attenzione alle nuove sfide ambientali;

* Oltre Carrozzerie, simbolo di innovazione, evoluzione tecnologica e qualità dei servizi;

* Ambrogio Next, realtà specializzata in centralini virtuali e comunicazione intelligente, espressione di un Festival sempre più connesso, contemporaneo e orientato al dialogo con il pubblico;

* MBKM di Maurizio Baiguini – Formazione & Consulenza, impegnata nello sviluppo di percorsi formativi e culturali dedicati alla crescita personale, professionale e relazionale, in piena sintonia con l’anima educativa e divulgativa del Festival.