Posa della fibra ottica a Loano: il Comune blocca i nuovi scavi, prima il ripristino dell’asfalto

Questa mattina a Palazzo Doria a Loano si è svolto un incontro tra l'amministrazione comunale (oltre al sindaco Luca Lettieri c'erano l'assessore Giovanni Battista Cepollina ed il consigliere Matteo Pesce), i responsabili degli uffici comunali ed i rappresentanti di Fiber Cop e Circet. Al centro le problematiche riscontrate durante gli ultimi interventi di scavo per la posa di fibre ottiche sul territorio comunale.

Durante l'incontro i tecnici del Comune hanno ribadito la necessità di una maggiore attenzione, da parte delle ditte, durante l'esecuzione degli interventi, nonché di un più attento coordinamento con gli uffici comunali dell'Area Lavori Pubblici e con il comando di Polizia Municipale, i quali comunque procederanno regolarmente ad effettuare i controlli e le opportune contestazioni laddove si reputerà necessario al fine di salvaguardare il territorio.

L'amministrazione ha ribadito la necessità, prima di effettuare ulteriori interventi di scavo, di procedere ai ripristini definitivi lungo le strade già interessate da interventi nei mesi scorsi. A tal proposito, si è stabilito di sospendere i rilasci di ulteriori titoli autorizzativi in attesa della corretta esecuzione delle opere di ripristino definitive da eseguire. E' stato concordato che nel prossimo mese di giugno si procederà ai ripristini definitivi sulla base di quanto previsto dal regolamento comunale per la manomissione del suolo pubblico. Le zone interessate sono quelle di via Montello, via delle Fornaci, via dei Pusetti, via delle Trescende e la zona delle Olivette. Sono stati poi segnalati alcuni interventi di sistemazione ancora non definiti presso la rotatoria di via degli Alpini, in via Bulasce, in via dei Gazzi.

Per quanto attiene gli interventi relativi alle fibre ottiche esistenti sulla via Aurelia, è bene sottolineare che gli impianti sono d'interesse nazionale con natura strategica e che, pertanto, gli stessi non possono essere rinviati.

Dopo il primo rilievo da parte dell'amministrazione comunale, si è arrivati alla determinazione di rilascio dell'autorizzazione alla società incaricata dallo Stato, la EXA Infrastructure Italy Srl, per il ripristino dei cavi in fibra ottica nazionali in tre punti a particolari condizioni, cioè con il ripristino della pavimentazione stradale interessata (in orario notturno) per tutta la larghezza della carreggiata stradale al fine di evitare, su un'opera appena realizzata con fondi FSR, sgradevoli ed indecorose toppe d'asfalto.