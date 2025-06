“Un caffè per la Pace”, l’arte dei piccoli per la pace nel mondo sulle tazzine della collezione 2025 di Giovannacci

Un mondo dai colori vivaci, dove gli uccelli volano liberi e le giornate sono felici. È questa l’idea di Pace che ha ispirato Enzo Li, alunno della classe 5A del plesso "Arene Candide" di Finalmarina vincitore del concorso “Un caffè per la Pace” promosso da Giovannacci Caffè per la creazione della collezione di tazzine 2025.

E' stato il suo disegno, che mette a confronto la serenità della pace e la desolazione della guerra, ad essere giudicato dalla giuria quale vincitore del concorso che ha visto coinvolti 167 bambini delle classi quarte e quinte dell’Istituto comprensivo di Finale Ligure e Calice Ligure, e che ora sarà riprodotto su di una coppia di tazzine in porcellana, realizzate in edizione limitata.

A valutare i lavori sono stati i sindaci di Finale Ligure e Calice, Angelo Berlangieri e Alessandro Comi, il vicesindaco di Finale Maura Firpo, la dirigente scolastica Cosimina Bencardino, la referente dell'Ufficio Progetti -Ufficio Scolastico Provinciale di Savona l'insegnante Alessandra Fenoglio, i membri della famiglia Giovannacci e Amedeo Sala, amministratore delegato di IPA Porcellane Spa, l’azienda produttrice delle tazzine.

Il progetto, che ogni anno lega caffè e creatività, nel 2025 ha voluto farsi portavoce di un messaggio forte e universale, unendo una delle tradizioni più amate dagli italiani a un messaggio purtroppo quanto mai attuale. E' stato così chiesto ai bambini di raccontare con matite e colori la loro idea di “Pace”. Ne è nata una collezione di disegni ricchi di sogni, speranze e riflessioni, che hanno commosso e colpito i giurati.

Un’esplosione di colori, sogni e messaggi di speranza racchiusi in una coppia di tazzine che raccontano l’innocenza, la creatività e il futuro. “Come da tradizione, 400 coppie verranno prodotte in edizione limitata e regalate ai nostri clienti, come simbolo del legame tra caffè, arte e comunità - spiegano dalla famiglia Giovannacci - Perché crediamo che la Pace si costruisca anche così: partendo dalle piccole cose, da un gesto semplice, da un caffè condiviso”.