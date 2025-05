Alassio, si prepara all'esordio la “Giovane Orchestra della Riviera”: appuntamento lunedì 2 giugno

Con il patrocinio del Comune di Alassio e la collaborazione dell'Associazione Vecchia Alassio e del Rotary Club Alassio, lunedì 2 giugno alle ore 21 nella suggestiva cornice dell’ex Chiesa Anglicana si terrà il concerto inaugurale della “Giovane Orchestra della Riviera”.

L’appuntamento rappresenta il primo evento ufficiale dell’orchestra nella Città del Muretto. Il programma musicale, pensato per mettere in luce il talento dei giovani musicisti e per essere ampiamente apprezzato dal pubblico, prevede l’esecuzione della “Kinder-Symphonie” di Josef Haydn; a seguire, sempre di Haydn, la “Sinfonia n. 9”, la “Sinfonia n. 13 K. 112” di Wolfgang Amadeus Mozart ed infine la “Suite in Re maggiore HWV 341” di George Frideric Haendel.

La “Giovane Orchestra della Riviera” è una nuova realtà musicale nata dall’iniziativa di un gruppo di docenti e appassionati, convinti dell’importanza di creare un progetto capace di valorizzare i giovani talenti del territorio. L’associazione, ufficialmente registrata nelle scorse settimane presso il Comune alassino, è guidata da Pietro Cordani nel ruolo di presidente, Nives Biancheri vicepresidente, Roberta Gabei segretaria e Mario Giudici tesoriere. La formazione orchestrale è composta da ragazze e ragazzi tutti under 26, selezionati in collaborazione con i professori di strumento della zona per il loro impegno e le loro capacità musicali.

Il concerto del 2 giugno segna l’inizio della stagione dell’orchestra, che proseguirà fino al periodo natalizio con una serie di eventi attualmente in fase di definizione. Le prove si tengono presso l’Auditorium delle nuove Scuole Medie “M.M. Ollandini”, uno spazio che si presta perfettamente a questo tipo di iniziative, accogliente e funzionale per il lavoro dell'orchestra.