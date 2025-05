Andora, la scuola primaria di Molino Nuovo ottiene il riconoscimento dal Trinity College London

Per il secondo anno consecutivo nella giornata di ieri, 30 maggio gli alunni della scuola primaria P. Cappa di Molino Nuovo ad Andora hanno ottenuto il riconoscimento dal Trinity College London.

I bambini hanno sostenuto una prova che li ha tenuti impegnati per diversi mesi, ma che ha dato loro ottimi risultati.

Le insegnanti sono particolarmente soddisfatte in quanto la performance è stata preparata per affrontare uno stage 3( nelle classi terza, quarta e quinta) uno step sicuramente non semplice ma che ha dato modo agli alunni di conseguire nuove competenze. Inoltre grazie a un approccio ludico, ma ben strutturato, l’award coinvolge anche i più piccoli (classi prima e seconda) a esprimersi attraverso il linguaggio del corpo e le emozioni.