Treni, guasto sulla linea Genova-Savona. Un lettore: "Pessimo servizio, ci sono sempre problemi di vario genere"

Vi scrivo per segnalare e condividere con altri pendolari che purtroppo lavorano fuori Savona, il penoso destino che abbiamo con il pessimo a dir poco servizio Trenitalia.

In questo momento (ieri sera ndr) siamo fermi, ore 20:23, per l'ennesimo guasto sulla linea Genova-Savona! Fosse "solo" quello: ci sono sempre problemi di vario genere e gli abbonamenti mensili e annuali che paghiamo non restituiscono un servizio minimamente decente.

Che tristezza. Molta tristezza! Ma come fare? Alternative non ce ne sono se uno lavora. Autostrada è messa meglio, ma anche lì...