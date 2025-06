Frana in località Ferraie a Varazze, scattano i lavori

Sono scattati i lavori in località Ferraie, nella frazione di Alpicella a Varazze colpita da una frana nel novembre del 2019 e ancora prima nel 2014.

Gli interventi per la messa in sicurezza del versante interessato dal cedimento sono fondamentali per ripristinare l'accesso al Monte Beigua in condizioni di piena sicurezza.

L’importo complessivo dei lavori è di 1,5 milioni di euro, di cui 1,3 milioni finanziati dalla Protezione Civile regionale e 200mila euro cofinanziati dal Comune di Varazze.

"Un sentito ringraziamento al Vicesindaco Filippo Piacentini per il puntuale aggiornamento e agli uffici comunali per il grande lavoro svolto - ha detto il sindaco Luigi Pierfederici - Ogni intervento legato ad eventi alluvionali o alla messa in sicurezza del territorio ha sempre trovato priorità e risposte costanti da parte dell’amministrazione. Ogni situazione viene affrontata con l’obiettivo di risolvere le criticità, mitigare il rischio idrogeologico e garantire la sicurezza del territorio e delle viabilità".

"Asse viairio importatissimo sia per raggiungere la vetta del Monte Beigua sia per la connessione con gli altri comuni (Urbe e Sassello.ndr) da poter utilizzare anche in caso di calamità" ha detto l'assessore ai lavori pubblici Piacentini.

In via Monte Beigua nel novembre di 5 anni e mezzo fa si era verificato un consistente reinnesco di un vasto movimento franoso che aveva creato un forte abbassamento del sedime stradale e lo scivolamento verso valle dello stesso comportando la chiusura del transito sul tratto interessato.

Con un decreto del presidente della Regione era stato identificato l’intervento di realizzazione delle opere di consolidamento del movimento franoso, la regimazione acque e la ricostruzione.