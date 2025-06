Finale Ligure, "Dona la Spesa" si supera ancora: raccolti oltre 700 chili di beni per le famiglie in difficoltà

Supera quota 700 chilogrammi il bilancio della raccolta solidale “Dona la Spesa”, svoltasi sabato 10 maggio scorso presso il supermercato Coop di Finale Ligure. Un risultato significativo non solo per la quantità, ma anche per la varietà del materiale donato: accanto ai generi alimentari, numerosi i prodotti per l’igiene personale e la cura della casa, destinati a sostenere concretamente le famiglie del comprensorio finalese in condizioni di difficoltà economica.

A promuovere l’iniziativa è stata la Caritas, in sinergia con le associazioni della Consulta del Volontariato del Comune di Finale Ligure. Attiva la partecipazione delle San Vincenzo di Finale e Borgo, della Croce Bianca, del gruppo Scout Masci e anche dei ragazzi ospiti del centro della Fondazione Ancora, che collaborano stabilmente con la Consulta in diverse attività di volontariato.

“La raccolta – fanno sapere dalla Consulta del Volontariato finalese – è stata dedicata alle famiglie in difficoltà del nostro territorio. Un ringraziamento sentito va a tutti i volontari coinvolti, ai clienti, ai soci Coop e alla direzione di Coop Liguria, che ha dimostrato ancora una volta attenzione e disponibilità verso questo tipo di iniziative”.

Una giornata all’insegna della solidarietà concreta, che ha visto mobilitarsi cittadini, volontari e operatori del terzo settore in un gesto collettivo di supporto a chi vive un momento di bisogno.