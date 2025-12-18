 / Eventi

Eventi | 18 dicembre 2025, 13:15

“In cammino con Matteo – Il giudizio dell’amore”: appuntamento a Borgio Verezzi il 19 dicembre

Alle 20.45, nella Chiesa di Gesù Redentore, l'incontro con Paolo De Martino, diacono permanente, responsabile dell’apostolato biblico dell’Arcidiocesi di Torino, insegnante ed educatore

Venerdì 19 dicembre, alle 20.45 nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, appuntamento con il terzo incontro nell'ambito della rassegna "In cammino con Matteo".

L'argomento della serata sarà “Il giudizio dell’amore”: un tema forte e attualissimo, che ci interpella nel profondo e ci invita a rileggere la nostra vita a partire dall’amore.

Relatore dell'incontro Paolo De Martino, diacono permanente, responsabile dell’apostolato biblico dell’Arcidiocesi di Torino, insegnante ed educatore.

"Continua il nostro percorso fatto insieme negli ultimi mesi: un cammino di ascolto, riflessione e vita concreta alla luce del Vangelo di Matteo - spiegano dalla Chiesa di San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi, che ha organizzato l'evento - Un incontro aperto a tutti, per chi ha già condiviso i passi precedenti e per chi desidera unirsi ora al cammino. Vi aspettiamo".

Redazione

