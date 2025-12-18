“In cammino con Matteo – Il giudizio dell’amore”: appuntamento a Borgio Verezzi il 19 dicembre

Venerdì 19 dicembre, alle 20.45 nella Chiesa di Gesù Redentore a Borgio Verezzi, appuntamento con il terzo incontro nell'ambito della rassegna "In cammino con Matteo".

L'argomento della serata sarà “Il giudizio dell’amore”: un tema forte e attualissimo, che ci interpella nel profondo e ci invita a rileggere la nostra vita a partire dall’amore.

Relatore dell'incontro Paolo De Martino, diacono permanente, responsabile dell’apostolato biblico dell’Arcidiocesi di Torino, insegnante ed educatore.

"Continua il nostro percorso fatto insieme negli ultimi mesi: un cammino di ascolto, riflessione e vita concreta alla luce del Vangelo di Matteo - spiegano dalla Chiesa di San Pietro Apostolo di Borgio Verezzi, che ha organizzato l'evento - Un incontro aperto a tutti, per chi ha già condiviso i passi precedenti e per chi desidera unirsi ora al cammino. Vi aspettiamo".