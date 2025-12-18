Un big del jazz torna a Finale trent'anni dopo: domenica 21 dicembre Gianluigi Trovesi in concerto

Grande prestigio musicale la prossima domenica 21 dicembre, all’Auditorium Destefanis di Finalborgo, dove, alle ore 16:30, andrà in scena un concerto straordinario che vedrà protagonista Gianluigi Trovesi, tra i nomi più autorevoli e riconosciuti del jazz internazionale, di ritorno a Finale Ligure dopo trent’anni dalla sua partecipazione al Festival Jazz Italiano promosso allora da alcuni membri della Società dei Concerti.

Trovesi, considerato una vera icona del jazz a livello mondiale, vanta una carriera costellata di premi, riconoscimenti da riviste specializzate, collaborazioni con musicisti di fama internazionale e importanti onorificenze conferite dalla Repubblica Italiana e da quella Francese. Per l’occasione sarà affiancato da Marco Remondini, violoncellista di primo piano nel panorama nazionale ed europeo, noto per la sua ricerca musicale capace di fondere jazz, elettronica e linguaggi contemporanei.

Il duo presenterà al pubblico l’ultimo lavoro discografico, “TroveRemo, alla ricerca di ciò che non esiste”. Trovesi si esibirà al clarinetto piccolo e al clarinetto contralto, mentre Remondini accompagnerà al violoncello, con l’ausilio di elettronica e registrazioni. Il concerto si propone come un viaggio attraverso paesaggi sonori differenti, che spaziano dalla musica popolare a quella colta, dal rock al jazz, intrecciando mito, storia, cronaca e invenzione in una ricerca intima e suggestiva.

L’ingresso è libero a offerta. Considerata la rilevanza dell’evento, sono consigliate le prenotazioni, da effettuare via WhatsApp al numero 353 4639960.

Con questo appuntamento si chiude la prima parte dei Pomeriggi Musicali – nuovi percorsi sonori e artistici, rassegna organizzata dalla Società dei Concerti di Finale Ligure ETS con il sostegno dell’Assessorato alla Cultura del Comune e della Fondazione Agostino De Mari. Il festival riprenderà il 10 gennaio 2026 e proseguirà fino al mese di aprile.