Alassio: nuovo Cinema, Teatro e Sala Congressi nell’ex Cinema Ritz. Approvato l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale

È stato approvato ieri nel Consiglio Comunale di Alassio, con voto favorevole della Maggioranza e astensione da parte dei consiglieri di Opposizione, l’aggiornamento al Piano Urbanistico Comunale ex art. 43 della L.U.R. n° 36/97 e successive modifiche, riguardante l’immobile corrispondente all’ex Cinema Colombo sito tra via Mazzini e via Leone XIII. Questo aggiornamento, che interessa i mappali Foglio 27, mappali 14 subb. 1 e 33 – 17 subb. 2 e 19 – 742 subb. 1 e 2, rende di fatto possibile la realizzazione di un supermercato nell’edificio dell’ex Cinema Colombo, aprendo concretamente la strada all’acquisizione da parte del Comune di Alassio dell’ex Cinema Ritz, che sarà ceduto al Comune.

“Il nuovo polo culturale che sorgerà nell’ex Cinema Ritz – dichiara il sindaco di Alassio Marco Melgrati – rappresenta un progetto di grande valore per la nostra città. Rispetto all’auditorium inizialmente previsto all’ultimo piano dell’ex Cinema Colombo, il nuovo spazio potrà accogliere un numero maggiore di spettatori e disporrà di ambienti accessori come camerini, guardaroba, una sala proiezioni già esistente e un foyer su via Mazzini che contribuirà alla valorizzazione dell’intera area. L’immobile sarà ceduto al Comune già ristrutturato e sarà stipulata una convenzione con la proprietà per l'utilizzo dei posti auto di pertinenza del supermercato anche da parte degli avventori della Sala e comunque ad uso pubblico nella fascia oraria dalle 20 alle 8. L'aggiornamento al P.U.C. consente in alternativa alla realizzazione sopra al supermercato della sala trasferita al Ritz di un parcheggio anche ad uso pubblico evitando gli scavi previsti per la sua realizzazione sottosuolo con evidente beneficio per gli immobili circostanti. Abbiamo intrapreso questo accordo con i privati dopo l'amara esperienza della Sala Hanbury, dove a fronte della presentazione di un progetto per box in luogo della sala teatrale Hanbury, il Comune, io in particolare, si era opposto nei gradi della giustizia amministrativa purtroppo senza esito. Il risultato è stato che il Comune non ha ottenuto nulla e la società che aveva acquistato la Sala Hanbury ha potuto costruire i box. Questo perché il vincolo di destinazione pubblica del Piano urbanistico Comunale vale cinque anni dall'entrata in vigore dello stesso PUC; se entro i cinque anni, ovviamente già scaduti da tempo, il Comune non ha esercitato il diritto di prelazione a valore di mercato, il vincolo è considerato decaduto. Per questi motivi abbiamo colto questa opportunità offerta al Comune dalla Società che ha acquistato sia il Colombo che il Ritz, per ottenere una sala multifunzione in proprietà del Comune di Alassio. Abbiamo inoltre ottenuto dalla società che il pavimento della sala venga inclinato per consentire una migliore visione”.