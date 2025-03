Alberi pericolanti, ma non solo: Vigili del fuoco in azione in diverse zone del savonese sferzato dal vento

Sono numerosi gli interventi eseguiti oggi dai Vigli del Fuoco del Comando di Savona a causa del forte vento che sta soffiando in queste ore.

Nelle immagini le fronde delle palme, pericolanti, in piazza della Rovere a Savona e una tenda pericolante a Pietra Ligure, in via Cesare Battisti dove sono intervenute la squadra di Finale Ligure e, da Albenga, la piattaforma tridimensionale.

In coda ancora alcuni interventi per alberi pericolanti come quello che gli uomini del comando savonese hanno eseguito nei pressi di via Stalingrado, dove sono intervenuti i carabinieri per fornire assistenza e regolare il traffico.