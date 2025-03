Savona, lite tra due donne, una le tira l'alcol in faccia: denunciata una 62enne

Prosegue l’attività di prevenzione e controllo del territorio da parte dei poliziotti delle Volanti di Savona, intervenuti nei giorni scorsi per diversi episodi in città.

Una 62enne con precedenti è stata denunciata per lesioni personali aggravate dopo aver spruzzato alcool denaturato sul volto di un’altra donna durante una lite, causandole lesioni agli occhi. La vittima è stata soccorsa e trasportata al pronto soccorso.

Un 58enne invece, anch’egli con precedenti, è stato denunciato per violenza, resistenza a pubblico ufficiale e lesioni personali aggravate. La polizia è intervenuta in Corso Tardy e Benech per una lite tra un uomo e una donna. Quest’ultima ha riferito di essere stata minacciata con un coltello e aggredita con una bottiglia, prima che l’uomo fuggisse. Rintracciato poco dopo, il 58enne ha opposto resistenza al fermo, spingendo violentemente un agente. Non sono state trovate né armi né bottiglie e sono in corso accertamenti per chiarire l’accaduto. La donna ha rifiutato le cure.