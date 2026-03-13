L’alassino Franco Fasano autore delle musiche del nuovo musical “Topo Gigio – Strapazzami di coccole”

Il cantautore alassino Franco Fasano è autore delle musiche originali di “Topo Gigio – Strapazzami di coccole – Il Musical”, il nuovo spettacolo in scena fino a domenica 15 marzo al Teatro Lirico Giorgio Gaber di Milano. Tra i protagonisti, anche un’altra alassina celebre: Zoe Nochi.

Il celebre pupazzo creato nel 1959 da Maria Perego, diventato negli anni un personaggio amatissimo della televisione in Italia e all’estero, rivive sul palcoscenico in una fiaba musicale ricca di effetti scenici e numeri cantati. Nel cast figurano Milena Miconi, Sergio Friscia, Teresa Morici e, appunto, Zoe Nochi, con la regia di Maurizio Colombi.

“Il mio legame con Topo Gigio nasce da quando ero bambino - spiega Fasano -. Era il compagno dei pomeriggi davanti alla tv. Crescendo mi divertivo a imitarlo e pare che mi riuscisse piuttosto bene”, racconta. Quel gioco d’infanzia diventò presto qualcosa di più: il padre organizzò alcuni spettacoli con Peppino Mazzullo, storica voce del pupazzo. “Facemmo un piccolo tour: io cantavo e lui portava in scena Topo Gigio. Nacque una bella amicizia".

Negli anni successivi, arrivò anche l’incontro con la stessa Maria Perego. "Partecipai a un casting per una tournée in Sud America - racconta - e mi ritrovai davanti proprio lei. Rimase colpita perché ero riuscito a cogliere l’aspetto emotivo del personaggio. Non andai in Argentina, ero troppo giovane e dovevo andare a scuola, ma Perego successivamente mi convocò per una serie di trasmissioni televisive che realizzò successivamente. Mazzullo faceva Topo Giogio, io facevo altri pupazzi collaterali alle scenette”.

Oggi quel percorso si ritrova nel musical che celebra i cento anni dalla nascita della creatrice del personaggio. L’idea dello spettacolo è di Alessandro Rossi, che gestisce il marchio di Topo Gigio nel mondo. "Quando mi ha proposto di scrivere le musiche ho accettato subito. Maurizio Colombi ha trasformato questa storia vera in una fiaba teatrale".

"Non è uno spettacolo solo per bambini - spiega -. Le musiche strizzano l’occhio, o l’orecchio, al mondo Disney, ma anche al pop degli anni Ottanta, con arrangiamenti moderni e qualche sorpresa”.

Nel cast anche la giovane artista alassina Zoe Nochi, scelta tra oltre 1.500 candidati. "Interpreta una delle collaboratrici di Maria Perego. È bello vedere un talento della nostra città in questo progetto", sottolinea Fasano.

Dopo Milano lo spettacolo proseguirà la tournée: sarà a Roma dal 25 al 29 marzo e poi a Genova l’11 e il 12 aprile al Teatro Verdi.