Via libera ai fondi per il sintetico di Legino e la zip line di Roccavignale con i contributi regionali

Avanti a pieni passi l'iter avviato da Regione Liguria per il potenziamento dell’impiantistica sportiva sul territorio. In attuazione della Delibera di Giunta dello scorso marzo, è stato emanato il Decreto di concessione dei contributi a valere sul Fondo Strategico Regionale, destinato a sostenere interventi per lo sviluppo e l’ammodernamento delle strutture sportive locali.

Nel savonese sono due, come annunciato, i progetti finanziati:

Roccavignale riceverà 437.500 euro per la realizzazione di un impianto a fune a scopo ludico-sportivo, una zip line che collegherà le località di Poggio e Gere. Un’opera che punta a valorizzare il turismo esperienziale e sportivo in un contesto naturalistico di pregio.

Savona otterrà 322.000 euro per l’adeguamento del campo da calcio comunale "Ruffinengo" di Legino agli standard della F.I.G.C. – L.N.D. Il finanziamento sarà suddiviso in due tranche: 161.000 euro nel 2025 e 161.000 euro nel 2026. L’intervento consentirà al campo di ospitare competizioni ufficiali conformi alle normative vigenti, offrendo così nuove opportunità per lo sport cittadino.