Futuro della SOMS, "Insieme per Carcare" punta il dito contro l'Amministrazione: "Gestione confusa, ha creato lei il problema"

La querelle sul futuro della Società Operaia di Mutuo Soccorso (SOMS) di Carcare si arricchisce di un nuovo capitolo. Stavolta è il gruppo consiliare di minoranza "Insieme per Carcare" a intervenire sull'argomento. Lo fa dopo gli ultimi recenti sviluppi in cui sono stati coinvolti sia la storica società sia il Comune, accusando quest'ultimo di aver avuto un "atteggiamento superficiale" nella gestione della storica istituzione cittadina.

Al centro della polemica vi è la decisione assunta "da un giorno all'altro di affidare a terzi, in via diretta, la gestione dei locali revocandola alla SOMS". Mossa contestata fermamente dalla minoranza, sottolineando che la revoca sarebbe scaturita da un decreto ministeriale di scioglimento della SOMS che, a parere dell'avvocato Bonifacio (legale dell'associazione), "non riguarda la SOMS di Carcare in quanto non è mai stata una Cooperativa".

La minoranza evidenzia, inoltre, come tale decreto risalisse a un anno prima e fosse stato "fino ad allora sempre stato ignorato dall'Amministrazione", suggerendo una mancanza di diligenza e di adeguata valutazione prima di procedere.

"Prima di procedere sarebbe stata auspicabile una maggiore calma ed attenzione magari chiedendo parere ad un legale" affermano i rappresentanti del gruppo di opposizione, che lamentano quindi una difficoltà nel dialogo con la maggioranza: "Abbiamo chiesto un incontro urgente, a tutt'oggi non ancora concesso, con il responsabile del patrimonio comunale per prendere visione degli atti".

L'accusa più pesante della minoranza riguarda il modus operandi dell'attuale Amministrazione: "Notiamo ancora una volta la confusione che regna sovrana nelle decisioni prese dal Sindaco Mirri con uno strano metodo che di fatto prima crea i problemi e poi si propone di risolverli".